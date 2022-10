Dove vedere Ajax-Napoli Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi martedì 4 ottobre 2022 alle ore 21 italiane (stessa ora di Inter-Barcellona), alla Johan Cruijff Arena, per la quarta giornata del Gruppo A della fase a gironi di UEFA Champions League.

Il Napoli di Luciano Spalletti che tanto bene sta facendo sia in Europa (primo in classifica a punteggio pieno) e sia in Italia (primo in camponato ancora imbattuto), vola ad Amsterdam per sfidare l’Ajax a caccia della terza vittoria nel girone A di UCL. Di seguito le informazioni per vedere Ajax-Napoli streaming gratis e diretta video tv.

Il Napoli non ha mai vinto in Olanda. Il suo bilancio è 2 pareggi e 2 sconfitte.

Ajax-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Spalletti e i suoi ragazzi hanno raccolto sei punti nelle prime due gare, con un impressionante 4-1 contro il Liverpool e un largo successo per 0-3 a Ibrox nella tana dei Rangers. Adesso arriva la doppia sfida con gli olandesi. Steven Bergwijn dell’Ajax ha un miglior rapporto di gol a partita da quando gioca con i lanceri rispetto a qualsiasi altro club in cui aveva militato in passato, avendo fatto otto gol in 11 presenze, con i suoi ultimi sette gol che sono arrivati in partite che si sono tutte concluse con delle vittorie. A cercare di superarlo sarà il suo ex compagno di squadra del PSV Eindhoven (ed ora stella del Napoli) Hirving Lozano: il messicano non ha mai pareggiato contro l’Ajax quando giocava nei Paesi Bassi (2 vittorie, 2 sconfitte) ed ha segnato una sola volta contro l’Ajax.

⚽ Le probabili formazioni di Ajax-Napoli

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. Allenatore Schreuder.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Arbitro: Francois Letexier (Francia).

⚽ Dove vedere Ajax-Napoli invece di Roja Diretta TV



Ajax-Napoli diretta in esclusiva su Sky attraverso i suoi canali digitali: Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Nella sfida più recente contro una formazione olandese, nella fase a gironi della UEFA Europa League 2020/21, ha perso 0-1 in casa contro l’AZ Alkmaar e pareggiato 1-1 in trasferta.

⚽ Ajax-Napoli Streaming Gratis in italiano



Telecronaca affidata a Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi.

Ajax-Napoli streaming gratis per gli abbonati con Sky Go utilizzabile con sistemi compatibili, telefoni cellulari e tablet, e quindi tramite computer o notebook, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. C’è anche l’opzione NOW a pagamento per tutti. La partita non si può vedere su Roja Live TV perchè considerata illegale in Italia.

Tre delle sei stagioni del Napoli in UEFA Champions League sono proseguite agli ottavi ma mai oltre.

Alternativa a Roja Live per vedere Online Ajax-Napoli Streaming Gratis

Alternative per vedere Ajax-Napoli streaming non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Rojadirecta Online”, “Rojadirecta Live” o “Rojadirecta Club Me”.

Streaming calcio in VPN. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sul sito web del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.