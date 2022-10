Dove vedere Liverpool-Napoli Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano martedì 1 novembre 2022 alle ore 21 italiane (stessa ora di Bayern-Inter) nella spettacolare cornice di Anfield Road, per l’ultima giornata del Gruppo A della fase a gironi di UEFA Champions League.

Il Napoli di Spalletti cercherà di completare il fantastico percorso compiuto fin qui nella prestigiosa competizioni europea (5 vittorie su 5 partite giocate), terminando la fase a gironi come primo in classifica, per affrontare poi i osrteggi degli ottavi come testa di serie. Tifosi abbastanza tranquilli: per perdere la vetta gli azzurri dovrebbero perdere contro il Liverpool con almeno 4 gol di scarto.

Il Liverpool di Klopp ritrova il Napoli di Spalletti dopo il pesante 4-1 sofferto allo stadio “Diego Armando Maradona” nella partita di andata davanti a 55 mila spettatori. Nemmeno il 3-0 basterebbe a Klopp dopo il 4-1 dell’andata. In quel caso, infatti, la differenza reti resterebbe comunque a favore del Napoli, a +13 contro il +12 dei Reds. Di seguito le informazioni per vedere Liverpool-Napoli streaming gratis e diretta video tv.

Si tratta dell’ottavo confronto europeo tra Napoli e Liverpool con tre vittorie italiane, due inglesi e due pareggi. Ma i partenopei non hanno mai vinto ad Anfield: un pareggio nel 2019 per 1-1 e due sconfitte tra il 2010 e il 2018.

Liverpool-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il Liverpool ha perso le ultime due partite disputare contro squadre italiane: oltre al 4-1 incassato all’andata al Maradona, c’è anche lo 0-1 casalingo contro l’Inter nel ritorno degli ottavi di finale della passata edizione di Champions League. Questa la classifica del Gruppo A di Champions alla vigilia della sesta e ultima giornata: Napoli 15 punti, Liverpool 12 punti, Ajax 3 punti, Rangers zero punti.

⚽ Le probabili formazioni di Liverpool-Napoli

Liverpool (4-3-3) – Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Elliott, Thiago, Henderson; Salah, Nunez, Firmino. Allenatore Klopp.

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Arbitro: Tobias Stieler (Germania). Assistenti Gittelmann e Borsch, il IV uomo Petersen e il VAR Dankert, tutti tedeschi. Lo svizzero San sarà l’assistente Var.

Il Napoli ha già segnato 20 gol in questa fase a gironi di Champions. L’unica squadra a fare meglio dopo 6 giornate è stato il Bayern Monaco (24 gol nel 2019-20 e 22 nel 2021-22).

Liverpool-Napoli in TV



Liverpool-Napoli diretta in tv con i ccanali digitali di Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252). Commenti, interviste e highlights con la telecronaca di Federico Zancan e Luca Marchegiani.

Liverpool-Napoli Streaming Gratis in italiano



Liverpool-Napoli streaming gratis riservato per i soli abbonati con SkyGo Now e Infinity+ su pc, smartphone e tablet. Basterà scarica l’app su smart tv compatibili, cellulari, utilizzando dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast, o ancora collegandosi ai relativi siti si Sky e Mediaset. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Contro il Napoli Jurgen Klopp raggiungerà il traguardo delle 100 panchine in Champions League tra Borussia Dortmund e Liverpool: è il primo allenatore tedesco a riuscirci.

Alternativa a Rojadirecta per vedere Online Liverpool-Napoli Streaming Gratis

Alternative per vedere Liverpool-Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Rojadirecta Online”, “Rojadirecta Live” o “Rojadirecta Club Me”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport e Eurosport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.

Com’è finita la partita dell’andata: