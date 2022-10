Ultime Notizie » Versione beta WhatsApp » WhatsApp a Pagamento, ecco l’Abbonamento Premium

WhatsApp è gratuito, anche neòòa versione Business, ma si è sempre sospettato che a un certo punto avrebbero lanciato un abbonamento a pagamento per gli utenti che desiderano più funzionalità. Lo fanno alcune aziende, così ottengono funzionalità a cui è possibile accedere solo tramite il pagamento di un abbonamento a WhatsApp.

Abbonamento WhatsApp Premium

Questo servizio in abbonamento WhatsApp premium non è stato ancora lanciato ufficialmente, ma alcuni utenti beta hanno già accesso al menu Premium, dove sono presenti funzioni aggiuntive che possono essere utili per chi gestisce un’impresa e utilizza WhatsApp come principale strumento di comunicazione.

L’abbonamento premium sarà su misura per le aziende, offrendo un collegamento di contatto personalizzabile al tuo WhatsApp, che può essere modificato una volta ogni 3 mesi. In questo modo, se un’azienda vuole pubblicizzare per un po’ un prodotto del proprio negozio, può inserirlo come link di contatto sul proprio whatsapp e cambiarlo nel tempo. Ad esempio, Whatsapp di NotizieIN potrebbe essere wa.me/notiziein, in questo modo non dovrebbe divulgare il numero di telefono di nessuno.

L’obiettivo è quello di permettere alle aziende di essere trovate facilmente. Invece di digitare un numero di telefono, avranno un link personalizzato. Qualcosa di simile a quello che ha già Telegram, in cui gli utenti possono condividere un collegamento di contatto diretto con gli altri.

Le nuove funzioni di WhatsApp Premium

Un’altra funzione disponibile in WhatsApp a pagamento è quella di consentire fino a 10 dispositivi contemporaneamente collegati allo stesso account, aumentando il numero della versione gratuita, che è cinque.

La terza funzione consente loro di effettuare una videochiamata con un massimo di 32 partecipanti.

Al momento è tutto in versione beta, non c’è nulla di ufficiale, quindi è possibile che alcune di queste funzioni non siano esattamente le stesse che compaiono nella release ufficiale, potrebbero anche comparire delle nuove, o addirittura ritirare alcune delle tre citate.

Quanto costa l’abbonamento a WhatsApp Premium

Non hanno divulgato il prezzo di WhatsApp premium, né la data di lancio del nuovo servizio in abbonamento. È curioso che alcune delle funzioni citate siano disponibili gratuitamente su Telegram, speriamo che col tempo riescano ad innovarsi di più per essere meno riflessivi.