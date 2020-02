Mummie Antico Egitto: Rivelato il Segreto della Mummificazione.

La dura vita nel deserto li fece credere che dopo la morte ci sarebbe stato un mondo idilliaco. Se una persona era preparata, i suoi tre spiriti – il Ka, l’Ab e l’Akh – vanno avanti insieme verso l’aldilà. Per sentirsi a proprio agio, dovevano indossare abiti, cibo e cose, oltre a preservare il loro corpo. All’inizio, si cercava di mantenere il corpo isolato dal resto del mondo, la sabbia, gli insetti, l’umidità, quindi si doveva avvolgere il corpo in modo ben stretto con strisce di lino imbevute di resina.

Nell’Antico Egitto si creavano anche forme nei corpi, in modo che sembrasse che i morti fossero vivi: seduti, con le braccia alzate e così via. Tuttavia, questo ha fatto poco per impedire ai batteri di vivere all’interno del corpo e alla fine queste mummie precarie sono diventate scheletri.

Dalla sperimentazione, gli egiziani hanno capito che il processo di decomposizione iniziava dall’interno, negli organi interni. Quindi, per evitare la putrefazione, anche questi organi dovevano essere eliminati. Questo, insieme al natron, un agente essiccante naturale, ha portato al processo definitivo di mummificazione.

La scienza e la teologia dell’imbalsamazione si sono evolute nel tempo, ma senza dubbio le mummie meglio conservate sono quelle delle venti dinastie del Nuovo Regno (1570-1075 dC).

Come è stata la procedura di mummificazione?

Il processo di mummificazione veniva condotto sulla Terra Rossa, un deserto lontano da aree densamente popolate e con facile accesso al fiume Nilo, mentre il lavoro veniva svolto in tende aperte per ottenere una ventilazione adeguata. Prima di iniziare il processo, il corpo veniva portato nell’Ibu, un luogo sacro in cui il corpo veniva lavato con acqua dal Nilo occidentale, qualcosa che rappresentava una specie di rinascita.

Quindi si trasportava a Per-Nefer, dove iniziava il processo. Il corpo veniva posto su un tavolo di legno, il cervello veniva rimosso attraverso un buco realizzato con uno scalpello attraverso il naso, un gancio e un cucchiaio di legno. Veniva quindi praticata un’incisione sul lato sinistro del corpo con una lama di ossidiana – una pietra sacra – e tutti gli organi venivano rimossi, tranne il cuore, che era il centro della mente e delle emozioni.

Gli organi lavati, ricoperti di resina, avvolti in lino e conservati in ceramica decorativa. La cavità lavata con vino di palma e per mantenere la forma si riempiva con incenso e altri materiali. Il corpo veniva quindi passato su una tavola inclinata e coperto con polvere di natron che, a differenza della sabbia, assorbe l’umidità senza scurire o indurire la pelle.

Il corpo veniva quindi lasciato nella polvere tra 35 e 40 giorni, per poi essere portato alla Casa della Purificazione, per essere pulito.

L’incenso vevniva rimosso e riempito con indumenti impregnati di natron e resina, le incisioni cucite e la pelle bagnata di resina.

Alla fine, il corpo veniva preparato per il bendaggio, un processo complicato che richiedeva un paio di settimane per essere completato. La famiglia del defunto doveva raccogliere circa 372 metri quadrati di lino e gli imbalsamatori erano soliti iniziare il processo su mani e piedi, quindi su testa, braccia, gambe e infine sul busto.

Una volta che ogni parte era ricoperta, si iniziava con un nuov strato, e un’altro ancora con l’utilizzo di resina calda per incollare il tessuto.

Durante il rituale si pronunciavano incantesimi e si collocavano gli amuleti protettivi su tutto il corpo. Le bende protette dall’umidità, hanno contribuito a contenere il corpo e hanno dato un aspetto più realistico. Una volta fasciata, la mummia veniva messa su una maschera funebre, che potrebbe essere una rappresentazione del volto del defunto o di un dio egiziano. Infine, collocata in un suhet, una bara decorata per assomigliare a una persona.

Nella tomba, il sacerdote travestito da Anubi procedeva al “rituale della bocca“, in cui il potere dei cinque sensi veniva concesso al defunto ponendo gli oggetti sacri sulla faccia del suhet. Questo veniva poi collocato sulla parete interna della tomba e sigillato con tutti gli elementi per la vita successiva.

Le mummie dell'antico Egitto sono probabilmente le più famose, ma non le uniche nella storia. Nelle città del Sud America e persino in Cina ci sono registrazioni di mummie di vario tipo.