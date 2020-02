Mettere la nostra faccia sul corpo di un’altra persona sta diventando più facile. I deepfake sono sempre più popolari e non sono sempre negativi. Ogni giorno nascono nuove app che si avvicinano sempre più al copia incolla.

Per essere realistici è necessario utilizzare algoritmi sofisticati che studiano il volto delle due persone, sia di chi viene copiato, sia di chi viene sostituito. Se vogliamo mettere la nostra faccia sul corpo di un attore, per esempio, dovremo analizzare il colore della pelle di entrambi, il formato del viso e altri dettagli che ogni applicazione si adatterà in modo diverso.

Il fatto è che all’inizio del processo erano necessari per generare un risultato credibile, ma ora possiamo farlo con un semplice cellulare, anche se il risultato non è così realistico.

Per dimostrarlo abbiamo un’app gratis appena rilasciata: Familiar, per dispositivi mobili, raggiungibile all’indirizzo https://www.

familiar.wtf.

Nell’applicazione dobbiamo registrarci con una e-mail e una password. Una volta fatto, faremo una cattura del nostro viso, ben centrato e illuminato. Quando abbiamo salvato la faccia, possiamo sfogliare famose gif animate (l’app usa giphy, quindi ce ne sono migliaia disponibili).

Quando troviamo la gif con la persona su cui vogliamo mettere la nostra faccia, la selezioneremo e lasceremo che l’app faccia il suo lavoro (basta poco per ottenere la gif modificata).

Il risultato può essere salvato come video o come GIF. Ha volte ha errori con alcuni frame: in alcuni casi l’originale viene mostrato alla fine della clip. È vero che non è molto credibile, mostra che si tratta di un montaggio, ma è anche vero che siamo ancora nei primi passi di ciò che possiamo fare con questa tecnologia. In breve tempo chiunque sarà in grado di realizzare un deepfake meraviglioso e realistico con pochi secondi di tempo investiti con il cellulare: è tanto emozionante quanto spaventoso!