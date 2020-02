Alieni nell'Antico Egitto: i Segreti della Civiltà del Nilo.

I faraoni egizi erano ibridi extraterrestri? Alcuni si chiedono spesso: è possibile che gli esseri umani non siano nativi della Terra come alcuni suggeriscono? In questo contesto pieno di incertezze, dubbi ed enigmi, esiste un’ampia massa di società che comprende che l’Egitto è pieno di misteri.

Secondo le credenze dell’antico Egitto, quando un faraone moriva diventava un Dio. Le piramidi erano l’elemento attraverso il quale i faraoni defunti potevano accedere all’universo degli dei. I corpi venivano imbalsamati e collocati in un sarcofago. Inoltre, la loro ricchezza veniva sepolta accanto a loro. Si credeva che in questo viaggio, il faraone dovesse portare con sé le sue cose.

Nel mezzo del grande altopiano di Giza si trova la sua Grande Piramide, l’unica delle sette meraviglie del mondo che ancora sopravvive. La sua forma geometrica e le sue dimensioni maestose continuano a sorprendere tutti gli abitanti di questo pianeta.

La costruzione della grande piramide o della mitologia antica, genera situazioni che sconcertano gli studiosi, considerando che erano molto in anticipo sui tempi.

Contrariamente alla credenza popolare, le piramidi d’Egitto non furono costruite dagli schiavi.

Prova di ciò è che molti artigiani e costruttori sono sepolti vicino alla piramide stessa. Uno schiavo non sarebbe mai stato seppellito in modo così onorevole, poiché la vicinanza delle tombe delle più alte piramidi, ha dimostrato un grande status sociale. Oltre a tutto ciò, è sorprendente che le piramidi egiziane siano così ben allineate. Questo enigma ha sconcertato gli egittologi per secoli.

Ora, gli studenti del fenomeno UFO e gli amanti della cospirazione affermano che esiste un innegabile legame tra l’antico impero egiziano e gli alieni.