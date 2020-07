Aperta Mummia in Israele: scoprono che non è umana.

Gli scienziati hanno trovato una mummia di 3000 anni in Israele. Dopo averla aperta e studiata hanno scoperta che non è una mummia umana. Si credeva che due antichi sarcofagi egizi contenessero resti umani. Si pensava che uno di loro fosse un bambino mummificato, in quanto aveva l’aspetto di un “piccolo umano”. La TAC ha invece rivelato una sorpresa all’interno: le mummie non erano umane.

Uno di loro era un uccello che rappresentava il dio Horus e l’altra mummia “bambina”, era piena di fango e granelli a forma del dio Osiride. Per molti decenni, questi due antichi sarcofagi facevano parte della collezione del National Maritime Museum e, sebbene le loro origini siano sconosciute, i documenti ufficiali del museo suggeriscono che contenessero cuori mummificati.

Ma quando un’équipe di archeologi della CT scansionò le mummie di “uccelli e bambini” di 3000 anni all’ospedale Rambam di Haifa, in Israele, i resti della mummia infantile furono trovati come un’offerta votiva per Osiride, il dio egizio della morte e signore degli inferi, sotto forma di una bambola piena di fango e granelli.

Le due mummie hanno tra i 2.500 e i 3.000 anni e, secondo un rapporto del Daily Mail, la dottoressa Marcia Javitt, direttore dell’imaging medico di Rambam, afferma che la mummia più piccola era “simile a un uccello“. Conteneva anche un uccello mummificato, probabilmente un falco, che era simbolico di Horus, l’antico dio egizio della regalità e del paradiso.

La più grande delle due mummie assomigliava a “un ragazzino” e si scopre che in realtà era una bambola di materiale vegetale fatta a mano rappresentante il dio Osiride, e questo manufatto secondo Ron Hillel dai musei di Haifa è noto come un “Grain mummy” o “corn mummy“.

Nell’antico Egitto, quando una mummia veniva posta sulla sua tomba, venivano aggiunti artefatti mummificati e animali per proteggere simbolicamente i resti mummificati e il viaggio della sua anima nell’aldilà. Gli investigatori hanno affermato che queste due mummie potrebbero essere state sepolte in una “Tomba del faraone“, come offerta agli dei per conto del defunto.

Guardiani di un faraone defunto?

Javitt ha affermato che gli antichi egizi mummificavano numerosi animali, tra cui gatti, coccodrilli, pesci come offerte votive e cibo per l’aldilà, ma gli uccelli hanno avuto un ruolo molto importante dopo la morte nell’antico Egitto. Si pensava che fossero esseri “protettivi“, quindi spesso collocava uccelli mummificati e manufatti a forma di uccello all’interno delle tombe del faraone.

E mentre il dottor Javitt chiarisce che non sta dicendo che questo uccello mummificato provenga sicuramente dalla tomba di un faraone, ha detto “è concepibile che abbia qualcosa a che fare con quel tipo di storia”.

Il team di ricercatori ha combinato la tomografia computerizzata convenzionale con la tomografia computerizzata a doppia energia all’avanguardia, nota anche come “CT spettrale”, che è una tomografia computerizzata che rivela la densità.

Il dott. Javitt ha dichiarato: “Con le mummie, le ossa diventano meno dense, i tessuti si disidratano e non è come scansionare un animale vivente, un essere umano o un’altra creatura, perché le relazioni tra i tessuti sono così diverse. Tuttavia, la TC a doppia energia ha permesso ai ricercatori di misurare il numero atomico di tessuto che non dipende dall’idratazione o dalla condizione: “È elementare”, ha detto il dott. Javitt.

Questa nuova ricerca ha rivelato molto sul modo in cui sono state realizzate queste due antiche mummie e si sa che hanno aiutato simbolicamente l’anima di un egiziano morto dopo la morte. Poiché gli antichi egizi credevano nell’immortalità dell’anima, il momento della morte era considerato un’interruzione temporanea in un viaggio, piuttosto che ciò che è oggi: la cessazione della vita.

E per garantire la continuità della vita dopo la morte, le persone hanno reso omaggio agli dei durante e dopo la loro vita sulla terra. Tuttavia, ciò che rappresentavano queste due mummie è solo una parte della storia e la dott.ssa Javitt e le sue controparti al museo hanno detto ai giornalisti che hanno intenzione di tornare al lavoro la prossima settimana con gli obiettivi specifici di determinare l’origine della coppia. di mummie.

E per risolvere il mistero di quale anima siano state progettate per proteggere le mummie da bambini e uccelli, il medico ha detto che lei e il suo team lavoreranno come “investigatori anatomici e archeologici” fino a quando non risponderanno a tutte le domande rimanenti.