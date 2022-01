Ultime Notizie » australian open » Tennis: Berrettini-Nadal Streaming Gratis, dove vedere Semifinale Australian Open Diretta TV

Dove vedere Berrettini-Nadal Streaming Tennis Gratis. Grandissima sfida in semifinale degli Australian Open di Melbourne dove il nostro Matteo Berrettini (numero 7) incontra il grande Rafael Nadal (numero 5 al mondo, numero 6 del seeding e vincitore a Melbourne nel 2009). E’ la prima storica semifinale italiana a Melbourne e Matteo Berrettini (arrivato qui dopo aver battuto ai quarti Gael Monfils) se la gioca contro un mito senza tempo: match in programma non prima delle 4:30 del mattino, sulla Rod Laver Arena. Nelle ultime quattro prove dello Slam, Berrettini ha perso solo tre partite, sempre contro Novak Djokovic. Quella di oggi sarà la rivincita della semifinale agli US Open del 2019, vinta dallo spagnolo in tre set e unico precedente tra i due tennisti.

Berrettini-Nadal Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta italiano

Berrettini-Nadal si giocherà oggi venerdì 28 gennaio 2022 per le semifinali degli Australian Open 2022 di Melbourne non prima delle ore 4:30 italiane: ultimo match della Rod Laver Arena.

Alternativa online per vedere Australian Open Tennis Streaming Gratis



Eurosport 2 è raggiungibile anche con sul Canale 211 della piattaforma.

Tutti gli incontri di tennis dell’Australian Open 2022 , compreso il quarto di finale Monfils-Berrettini Streaming non saranno disponibili sui canali non autorizzati. Quindi in alternativa a Rojadirecta (considerato illegale in Italia, per questo è oscurata) ci sono solamente le reti ufficiali. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.