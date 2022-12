Ultime Notizie » Calcio in TV » Mondiali 2022 Oggi 6 Dicembre: Marocco-Spagna e Portogallo-Svizzera, Orari Streaming e Canali RAI TV

Dove vedere le partite di calcio in tv dei Mondiali in Qatar 2022: Marocco-Spagna e Portogallo-Svizzera per gli ottavi di finale, di oggi martedì 6 dicembre 2022, con orario d’inizio e canale tv. Le vincitrici di queste due partite si affronteranno nei quarti di finale. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in streaming live e tv, con alcune curiosità.

16:00 Diretta Marocco-Spagna (Ottavi di finale Mondiali) – In tv su RAI 1, streaming gratis su RaiPlay

L’attaccante del Marocco Youssef En-Nesyri sta cercando di diventare il primo giocatore della sua nazionale a segnare tre gol in una singola Coppa del Mondo, mentre tra i giocatori che hanno già segnato tre o più gol nel Mondiale del Qatar, nessuno ha un miglior rapporto tra minuti giocati e gol di Álvaro Morata della Spagna (minuti per gol: 42). Statistica in evidenza: la Spagna ha segnato entro 15 minuti in tre delle ultime quattro partite.

20:00 Diretta Portogallo-Svizzera (Ottavi di finale Mondiali) – In tv su RAI 1, streaming gratis su RaiPlay

Curiosità sui Mondiali: l’unica sconfitta della Spagna contro una nazionale africana alla Coppa del Mondo è stata quella per 3-2 contro la Nigeria nel 1998, partita in cui l’attuale allenatore Luis Enrique scese in campo come titolare per la Spagna.

In quella che probabilmente sarà la sua ultima Coppa del Mondo, Cristiano Ronaldo cercherà di segnare il suo primo gol in assoluto in una partita a eliminazione diretta di questa competizione, dopo sei tentativi falliti. Tuttavia, non è l’unico a caccia di un traguardo personale, poiché dopo aver collezionato l’undicesima presenza con la sua nazionale in una fase finale della Coppa del Mondo e aver segnato il primo gol contro la Serbia, Xherdan Shaqiri, se segnasse un altro gol oggi, raggiungerebbe Josef Hügi (sei gol) come miglior marcatore della Svizzera in questo torneo. Sequenza in evidenza: il Portogallo ha segnato in tutte le ultime nove partite della fase finale della Coppa del Mondo. Curiosità sui Mondiali: la Svizzera ha fatto parte della partita con il punteggio più alto nella storia della Coppa del Mondo, quando ha perso 7-5 contro l’Austria nell’edizione del 1954.