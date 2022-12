Ultime Notizie » attrice » Cinema, morta l’attrice Kirstie Alley

L’attrice americana Kirstie Alley, diventata famosa per il ruolo di Rebecca Howe nella serie della NBC “Cheers“, è morta di cancro questo lunedì all’età di 71 anni, come hanno confermato i suoi figli, True e Lillie Parker, in una dichiarazione.

“Siamo rattristati nel riferire che la nostra incredibile, feroce e amorevole madre è morta a seguito di una battaglia contro il cancro, scoperta solo di recente“, hanno annunciato, aggiungendo che Kirstie è stata “circondata dalla sua famiglia più stretta” negli ultimi momenti della sua vita.

Kirstie Alley, star della tv e del cinema, è anche nota per il suo ruolo vincitore di un Emmy (1991) e il Golden Globe come migliore attrice in una serie televisiva comica “Cheers” (Cin Cin) e film come “Senti chi parla” (1989). Nel 1994, ha vinto un altro Emmy come migliore attrice per il suo ruolo nel film TV “David’s Mother” (Per amore di David, 1994), regia di Robert Allan Ackerman. Aveva iniziato la sua carriera cinematografica nel 1982 con “Star Trek II – L’ira di Khan” (Star Trek II: The Wrath of Khan), regia di Nicholas Meyer.