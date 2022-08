Ultime Notizie » Alvaro Morata » Juventus presa a schiaffi dall’Atletico Madrid: tripletta di Alvaro Morata

CALCIO D’ESTATE – La Juventus ha perso 4-0 contro l’Atletico Madrid di Simeone nell’amichevole giocata al Continassa a porte chiuse. Una tripletta dell’ex Morata (la Juve vuole riportarselo a Torino) orchestrato dal fenomenale Joao Felix, anche se quest’ultimo ha sbagliato un calcio di rigore neutralizzato da Szczesny . Di Matheus Cunha al 92′, il gol che vale il poker per la squadra allenata dal “Cholo” Simeone. Un solo tiro in porta per la Juventus ed è stato realizzato da Fabio Miretti al 57′ di gioco.

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri analizza così il momento della squadra: “Siamo stanchi, abbiamo lavorato molto dopo il rientro dall’America. Non ci sono attenuanti: l’unica soluzione è restare attenti per prepararci all’esordio in campionato contro il Sassuolo“.

Il tabellino di Juventus-Atletico Madrid risultato finale 0-4

Marcatori gol: 11’, 43’ e 63’ Morata (A), 92’ Matheus Cunha (A).

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny (46’ Perin); Danilo (68’ Rugani), Bonucci (46’ Gatti), Bremer, Alex Sandro (46’ De Sciglio); Zakaria (46’ Rabiot, dal 68’ Rovella), Locatelli, Fagioli (46’ Miretti); Di Maria (68’ Barbieri), Soulé, Vlahovic. Allenatore Allegri.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Grbic; Molina (69’ Wass), Savic, Vitsel, Reinildo (73’ Hermoso); Lemar (69’ Correa), Koke (84’ Marco Moreno), Saul (69’ Lodi), Llorente (73’ Matheus Cunha); Joao Felix (69’ Griezmann), Morata (68’ Carrasco). Allenatore Simeone.

Arbitro: Paride Tremolada.

Guarda la tripletta di Morata contro la Juventus