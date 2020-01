DIRETTA Milan Udinese STREAMING – Si gioca alle ore 12:30 italiane di oggi Milan Udinese evento televisivo in diretta tv e in streaming online via webcast. I rossoneri vengono dal buon successo di Cagliari, e cercano quest’oggi continuità di risultati dopo un girone di andata a dir poco deludente. Ottimo invece il momento per i friulani, che in classifica hanno un solo punto in meno dei rossoneri, sono a +9 dal Genoa terzultimo e nello scorso turno hanno agevolmente regolato il Sassuolo con un perentorio 3-0.

Con un successo del Milan, Zlatan Ibrahimovic diventerebbe il giocatore più veloce a raggiungere le 150 vittorie in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (222 partite), record attualmente detenuto da Esteban Cambiasso (230 gare). Inoltre, con la prossima rete, Ibrahimovic supererà David Trezeguet al 10º posto in solitaria dei migliori marcatori stranieri in Serie A (attualmente entrambi a 123 gol). Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Leao.

Allenatore Pioli. Indisponibili: Duarte, Biglia, Musacchio, Conti, Calhanoglu. Squalificati: nessuno.

Udinese (3-4-1-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Fofana, Sema; De Paul; Okaka, Lasagna. Allenatore Gotti. Indisponibili: Samir. Squalificati: nessuno.

La partita di calcio Milan Udinese in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN, con inizio collegamenti a partire dalle ore 12:00 di oggi, domenica 19 gennaio 2020.

Milan Udinese streaming è disponibile su DAZN per gli abbonati in forma gratuita. Fischio d’inizio dell’arbitro programmato per le ore 12:30.