Rihanna, single per un giorno: già esce con l'ex di Kendall Jenner.

Apparentemente dopo aver terminato la sua relazione di oltre tre anni con l’uomo d’affari miliardario Hassan Jameel a dicembre, Rihanna ha già trovato un nuovo amore. Secondo la stampa americana, l’interprete delle Barbados ha partecipato a un evento questo fine settimana con il suo nuovo uomo A$Ap Rocky, l’ex fidanzato di Kendall Jenner.

I due sono stati visti allo Yams Day 2020 al Barclays Center il 17 gennaio a New York City, per le celebrazioni in ricordo dell’artista defunto ASAP Yams (Steven Rodriguez) fondatore del collettivo A$AP Mob di cui fanno parte A$AP Ferg e

A$AP Rocky , morto nel 2015 per overdose accidentale.

Mentre Rocky era sul palco per esibirsi, Riri era in piedi tra i frequentatori del concerto per sostenerlo. Anche il suo ex ragazzo Drake è stato visto tra la folla. Erano vicini l’uno all’altro mentre guardavano il concerto tributo hip-hop.

Altri artisti erano presenti all’evento: Lil Yachty, 2 Chainz, Bun B, Jim Jones e Tyler, Creador. Oltre a rendere omaggio a Yams, la comunità hip-hop ha reso omaggio ad altre star cadute come Mac Miller, XXXTentacion, Nipsey Hussle e Juice WRLD.

Si dice che Rihanna si sia separata da Hassan Jameel e si sia ripresa con A$AP Rocky dopo aver posato insieme sul tappeto rosso ai British Fashion Awards alla Royal Albert Hall di Londra a dicembre. Successivamente è stata vista mentre sosteneva Rocky al suo concerto presso l’Earth Ericsson Globe in Svezia e, secondo quanto riferito, ha avuto una cena romantica a Londra più tardi nello stesso mese.