Dove vedere Milan-Udinese Streaming Gratis. Torna in campo la Serie A! Inizia la stagione 2022/23 con l’attesa prima giornata di campionato. Il Milan campione d’Italia inizia in casa, allo stadio San Siro di Milano, con l’Udinese di Sottil, alle ore 18:30 italiane di oggi sabato 13 agosto 2022. Il Milan è rimasto imbattuto in 14 delle ultime 15 gare casalinghe contro l’Udinese in Serie A (8V, 6N), segnando 31 reti nel periodo (2.1 di media a match). Di seguito le informazioni per vedere la partita Milan-Udinese in video streaming gratis e diretta live tv.

La squadra detentrice dello Scudetto ha vinto tutte le ultime sei partite nel primo match stagionale di Serie A; l’ultima volta che non è riuscita ad ottenere i tre punti all’esordio risale al 2015/16: Milan-Udinese 0-1 con gol di Cyril Théréau.

Milan-Udinese Streaming Live: ultime notizie formazioni

Lo scorso campionato Milan e Udinese hanno pareggiato con il risultato di 1-1, sia nella partita di andata che in quella di ritorno. L’ultima vittoria rossonera a San Siro? Gennaio 2020, quando i meneghini ebbero la meglio per 3-2 con gol di Ante Rebic al 93′. L’Udinese ha vinto solo uno degli ultimi sei esordi stagionali in Serie A (2N, 3P): nel 2019/20 con Igor Tudor alla guida proprio contro il Milan.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Udinese

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore Pioli.

A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Adli, Pobega, Saelemaekers, Lazetic, De Ketelaere, Giroud. Indisponibili: Ibrahimovic, Tonali, Origi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success.

Allenatore Sottil.

A disposizione in panchina: Padelli, Piana, Benkovic, Bijol, Masina, Ebosele, Jajalo, Ebosse, Lovric, Samardzic, Nestorovski, Beto. Indisponibili: Arslan. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Marinelli. Guardalinee: Bottegoni e Galetto. Quarto uomo: Gariglio. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Brfesmes.

Iyenoma Udogie è il difensore che ha segnato più gol nel 2022 nei maggiori cinque campionati europei (cinque reti). Il classe 2002 ha preso parte a sei reti nelle ultime sei gare giocate in Serie A (tre gol e tre assist).

⚽ Dove vedere Milan-Udinese in TV

Milan-Udinese diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata dalla coppia Pierluigi Pardo e Marco Parolo. La gara rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale.

⚽ Milan-Udinese Streaming Gratis

Milan-Udinese streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

