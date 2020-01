Secondo quanto riferito dai principali media dello spettacolo, Rihanna si è separata dal suo fidanzato, Hassan Jameel, dopo quasi tre anni di stare insieme.

La cantante di successo ha interagito per la prima volta con il miliardario saudita nel 2017, ma raramente ha parlato della sua relazione in pubblico, preferendo mantenere la loro storia d’amore fuori dai riflettori. Tuttavia, sembra che la coppia non esista più, secondo diversi articoli apparsi in internet.

La notizia della rottura arriva mesi dopo che Rihanna ha ammesso che stava rendendo la sua vita amorosa una priorità.

“Sono entrato in una nuova relazione, e me ne importa”, ha detto alla protagonista di Ocean’s Eight, Sarah Paulson, in una chat per la rivista Interview lo scorso giugno. “Era come, ‘Devo trovare il tempo per questo‘. Mentre incoraggio la mia attività, devo coltivare anche questo”.

Spiegando come aveva iniziato a programmare giornate personali sul suo calendario per avere il tempo di concentrarsi sul suo uomo, ha condiviso: “Chiuderò le cose nella mia agenda per due o tre giorni alla volta, per queste attività personali”.

In ogni caso le ultime voci di gossip news, affermano che Rihanna stia uscendo con A$AP Rocky… (nella foto)… stay tuned! Ti aggiorneremo!