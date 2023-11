Ultime Notizie » Come vedere Milan Udinese Streaming » Serie A: L’Udinese vince a San Siro contro il Milan con un calcio di rigore

DIRETTA MILAN – Il Milan subisce un altro duro colpo interno, questa volta contro l’Udinese. Nonostante le numerose giocate i rossoneri non riescono a segnare. L’Udinese, invece, riesce a sfruttare un rigore per prendere il vantaggio e poi difendere il risultato fino alla fine, con il portiere Silvestri che salva i bianconeri dal ricevere il gol del pareggio. Con questa sconfitta, il Milan rimane fermo a 22 punti in classifica, a -6 dalla capolista Inter che nel pomeriggio ha vinto a Bergamo contro l’Atalanta (1-2). L’Udinese, invece, raggiunge quota 10 punti.

Il tabellino di Milan-Udinese risultato esatto finale 0-1

Marcatori Gol: 62′ rigore di Pereyra (U).

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Musah, Krunic (46′ Adli), Reijnders (68′ Loftus-Cheek), Leao; Jovic (46′ Okafor), Giroud. Allenatore Pioli.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele (83′ Ferreira), Samardzic (77′ Thauvin), Walace, Payero (72′ Lovric), Zemura (83′ Kamara); Pereyra; Success (83′ Lucca). Allenatore Cioffi.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Ammoniti: 19′ Krunic (M), 54′ Perez (U), 56′ Kabasele (U).

Il Milan non ha vinto le ultime 3 partite di Serie A , la striscia più lunga da quella del 4 marzo 2023 – 18 marzo 2023.

, la striscia più lunga da quella del 4 marzo 2023 – 18 marzo 2023. L’Udinese non ha perso alcuna delle ultime 5 partite in Serie A, la sua striscia più lunga da una serie di 9 gare di fila tra il 20 agosto 2022 e il 16 ottobre 2022.

alcuna delle ultime 5 partite in Serie A, la sua striscia più lunga da una serie di 9 gare di fila tra il 20 agosto 2022 e il 16 ottobre 2022. L’Udinese ha segnato nelle ultime 3 partite in Serie A, la propria striscia più lunga in gol nella competizione da una serie di 3 gare da 12 febbraio 2023 a 26 febbraio 2023.

Dove vedere Milan-Udinese streaming gratis e in tv. Il Milan affronta l’Udinese nella 11ª giornata di Serie A. La squadra di Pioli ha ottenuto solo un punto nelle ultime due partite, perdendo contro la Juventus e pareggiando contro il Napoli facendosi rimontare dopo essere in vantaggio per 0-2. Il Milan è al terzo posto in classifica con 22 punti, mentre l’Udinese è al penultimo posto con 7 punti. Pioli ha dichiarato che è importante tornare a vincere e che è normale ricevere critiche dopo il pareggio contro il Napoli.

Calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 4 novembre 2023 presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano. Scopri le formazioni e dove vedere Milan-Udinese in tv e streaming.

Milan-Udinese in TV, che canale?



Milan-Udinese diretta tv con DAZN e sui canali digitali di Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q. Per seguire il match in tempo reale quindi, sarà necessario scaricare l’app ufficiale di Dazn su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

A partire dal 2023, Olivier Giroud è il calciatore che ha segnato più gol di testa nei principali campionati europei, insieme a Erling Haaland e Harry Kane. Questo lo rende il calciatore del Milan che ha segnato più reti di testa in un anno solare nella Serie A, superando il precedente record di Victor Osimhen. Giroud è a un solo gol di distanza dal record di Osimhen.

Milan-Udinese Streaming Live: ultime notizie formazioni

Milan: Pioli stupisce tutti in quanto con l’Udinese spazio alla doppia punta. C’è quindi Jovic con Giroud. Esterni Leao e Musah. Loftus-Cheek è rientrato in gruppo e sarà a disposizione, ma difficilmente partirà dal primo minuto.

Migliorano le condizioni di Pulisic, Chukwueze e Kjaer, che torneranno a disposizione per il Psg.

Udinese: Cioffi va verso la conferma di Pereyra trequartista alle spalle di Lucca, in vantaggio su Success. Per il ruolo di esterno sinistro più Zemura di Kamara.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Udinese

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Jovic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Florenzi, Simic, Bartesaghi, Jimenez, Pobega, Adli, Loftus-Cheek, Romero, Okafor.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Kabasele, Dijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success. Allenatore: Cioffi. A disposizione in panchina: Okoye, Padelli, Guessand, Ferreira, Tlkvic, Masina, Kamara, Lovric, Quina, Camara, Zarraga, Thauvin, Lucca, Aké, Pafundi.

Arbitro: Sacchi.

Lorenzo Lucca ha segnato due gol nelle sue ultime quattro presenze in Serie A, dopo che non aveva realizzato alcuna rete nelle precedenti sei; l’attaccante dell’Udinese è solo il secondo giocatore italiano nato dal 1998 in avanti a trovare il gol con i friulani nella competizione, dopo Destiny Udogie.

Milan-Udinese Streaming Gratis in italiano



Milan-Udinese streaming gratis per gli abbonati con DAZN e SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile.

Per coloro che hanno dato disdetta a Dazn la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Milan-Udinese su richiesta. Infine abbiamo NOW è un servizio di streaming offerto da Sky (a pagamento) che consente agli utenti di guardare le partite di Serie A in diretta e on demand. L’accesso alle partite è disponibile per coloro che acquistano il Pass Sport.



Alternative Milan-Udinese Live Streaming da vedere On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Milan-Udinese. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese.

È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come FlashScore, Corriere dello Sport e/o TuttoSport.