Alle 20:45 di oggi si gioca Milan-Torino streaming gratis e diretta live tv sui canali digitali. Terzo anticipo odierno della 17esima giornata del campionato di calcio di Serie A, edizione 2020-2021. Quello che andrà in scena questa sera sarà il confronto numero 149 tra le due formazioni in Serie A. Il bilancio complessivo vede i rossoneri avanti in virtù dei 59 successi a fronte dei 56 pareggi e delle 33 affermazioni granata. Andiamo a scoprire dove vedere Milan Torino streaming e diretta tv.

Milan Torino Streaming Live: ultime notizie formazioni.

In casa Milan: Ibrahimovic sta meglio ma non è ancora al 100% e nessuno vuole correre rischi. Il ritorno dello svedese sarà graduale a partire dalla Coppa Italia di settimana prossima. Ansia per le condizioni di Calhanoglu, uscito malconcio dalla sfida contro la Juve: il problema alla caviglia lo costringe ai box. In casa Torino: Verdi e Bonazzoli cercano spazio vicino a Belotti, con il primo che parte leggermente favorito. Vojvoda e Ansaldi sono le alternative sulle fasce.

⚽ Queste le probabili formazioni di Milan Juventus:

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic, Krunic, Rebic, Saelemaekers, Calhanoglu.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi; Belotti. Allenatore Giampaolo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Zaza.

Milan Torino in Diretta, dove vederla in TV.



Milan Torino in diretta tv su su DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La telecronaca della partita sarà a cura di Stefano Borghi, mentre il commento tecnico sarà di Simone Tiribocchi.

Tra i giocatori militanti attualemente in Serie A, Franck Kessié è quello che ha disputato più gare (23) in questa stagione considerando tutte le competizioni.

Dove vedere Milan Torino Streaming Gratis Link (no Rojadirecta).

Milan Torino streaming gratis video live per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il Meazza potrebbe diventare lo stadio in cui l’attaccante del Torino, Andrea Belotti, ha segnato più gol in trasferta in Serie A, al pari dell’Olimpico: cinque gol nel primo, sei nel secondo.

