Ultime Notizie » Benevento Atalanta Streaming Gratis » Serie A: Milan-Torino Streaming Genoa-Bologna Gratis, orario, dove vederle Oggi. Benevento-Atalanta in Diretta TV

Dove vedere le partite di calcio in tv Milan-Torino, Genoa-Bologna, Benevento-Atalanta e tutte le altre di sabato 9 gennaio 2021. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

15:00 Streaming Benevento-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Benevento di Pippo Inzaghi sfida in casa l’Atalanta di Gianpiero Gasperini nell’anticipo della 17a giornata. Tuja non convocato per un problema muscolare insieme a Iago Falque e Tello. Caprari torna titolare al posto di Sau. Muriel andrà con la squadra ma è in dubbio. Sulla trequarti si giocano una maglia Pessina e Malinovskyi. In difesa rientra Romero. Palomino potrebbe essere preferito a Djimsiti. Gomez ancora non convocato.

Diretta Benevento-Atalanta sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:00 Streaming Genoa-Bologna (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Genoa Bologna si affrontano per la 17esima giornata di Serie A: si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Marassi (Genova), senza pubblico. Conferma del problema muscolare per Zapata. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione al soleo sinistro. Pandev potrebbe recuperare per la panchina. In attacco Destro in coppia con Shomurodov. Ravaglia positivo al Covid-19 e in isolamento domiciliare. In attacco Orsolini più di Skov Olsen sul versante destro, Vignato sulla sinistra.

Diretta Genoa-Bologna sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

20:45 Streaming Milan-Torino (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Reduce dalla sconfitta interna patita contro la Juventus, la prima del suo campionato, il Milan si appresta a tornare in campo per affrontare il Torino in un match del 17esimo turno di Serie A che mette in palio punti pesanti. Ibrahimovic sta meglio ma non è ancora al 100% e nessuno vuole correre rischi: il ritorno dello svedese sarà graduale a partire dalla Coppa Italia di settimana prossima.

Ansia per le condizioni di Calhanoglu, uscito malconcio dalla sfida contro la Juve: il problema alla caviglia lo costringe ai box. Verdi e Bonazzoli cercano spazio vicino a Belotti, con il primo che parte leggermente favorito. Vojvoda e Ansaldi sono le alternative sulle fasce.

Diretta Milan-Torino sarà trasmessa in diretta da DAZN (link > www.dazn.com). Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. La telecronaca della partita sarà a cura di Stefano Borghi, mentre il commento tecnico sarà di Simone Tiribocchi.

