Serie A Benevento-Atalanta 1-4, Ilicic incanta, scavalcate Juventus e Sassuolo in classifica

SERIE A CALCIO – Sotto una pioggia battente e un forte vento, l’Atalanta di Gasperini espugna il Vigorito vincendo 4-1 sul Benevento di Pippo Inzaghi. In questa partita che ha aperto la 17a giornata di Serie A ancora una prestazione distina di Ilicic: show dello sloveno con un gol, un palo, una rete propiziata e un assist. La Dea aggiunge tre punti alla sua classifica e momentaneamente si ritrova al quarto posto, scavalcando Juventus e Sassuolo che casualità si sfidano domani sera all’Allianz Stadium. Settimo risultato utile consecutivo per l’Atalanta con la media di oltre 3 gol a partita in questo periodo.

BENEVENTO-ATALANTA Risultato esatto finale 1-4

Marcatori gol: 30′ Ilicic (A), 50′ Sau (B), 69′ Toloi (A), 71′ Zapata (A), 86′ Muriel (A).

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Barba, Foulon (46′ Pastina); Improta, Schiattarella, Dabo (58′ Hetemaj); Ionita (80′ Del Pinto), Sau (58′ Di Serio); Lapadula (58′ R. Insigne). Allenatore Filippo Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler (87′ Depaoli), Gosens (73′ Maehle); Pessina (64′ Malinovskyi); Ilicic (87′ Miranchuk), D. Zapata (73′ Muriel). Allenatore Gasperini.

Ammoniti: De Roon (A), Foulon (B), Palomino (A), Lapadula (B), Dabo (B).

Alle 18:00 si gioca Genoa-Bologna e alle 20:45 Milan-Torino.