MILAN TORINO STREAMING – Alle 20:45 di oggi 12 gennaio si gioca il primo ottavo di finale della Coppa Italia 2020/21. Sul campo di San Siro si affrontano Milan-Torino, formazioni che si sono affrontate anche nell’ultimo turno della Serie A. Rossoneri vittoriosi con il punteggio di 2-0, frutto delle reti di Rafael Leão e Franck Kessié (su calcio di rigore) realizzate entrambe nel primo tempo. Milan e Torino sono accomunate anche dal numero di trionfi: entrambe hanno vinto la Coppa Italia per 5 volte. L’ultimo successo del Toro è datato 1993, mentre per i rossoneri 10 anni più tardi: 2003. Ecco le probabili formazioni di questa sera:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Calabria (Tonali), Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leão. Allenatore Pioli. Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Bonazzoli.

Dove vedere Milan-Torino di Coppa Italia in streaming e diretta tv

Allenatore Giampaolo.

Milan-Torino, sarà trasmessa in diretta in chiaro dalla Rai, detentrice dei diritti del torneo, sul canale Rai Uno. La partita sarà visibile anche in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma della tv pubblica Rai Play (link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.