Milan Torino Streaming Gratis Link – La sfida di San Siro delle 20:45 di oggi tra Milan e Torino chiude il programma della 24esima giornata di Serie A. I rossoneri tornano in campo anche in campionato dopo la batosta subita nel derby, perso a seguito di una spettacolare rimonta dei cugini dallo 0-2 del primo tempo fino al 4-2 finale. Periodo nero anche per i granata, che si sono visti superati in casa dalla Sampdoria per 1-3 in occasione dell’esordio in panchina del nuovo tecnico Longo, sostituto di Walter Mazzarri.

Milan Torino Probabili Formazioni.



Squalificato Conti, Pioli pensa di confermare l’11 che ha fatto bella figura con la Juve in Coppa Italia. Kajer preferito ancora a Musacchio. Izzo è squalificato: al suo posto spazio a Bremer. Ansaldi dovrebbe tornare titolare sulla corsia sinistra. Recuperati De Silvestri, Baselli e Zaza: dovrebbero essere convocati. In attacco Verdi al fianco di Belotti.

Milan (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessie, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Conti.

Torino (3-4-3): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Aina, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer. All. Longo. Indisponibili: De Silvestri, Baselli, Zaza, Edera. Squalificati: Izzo.