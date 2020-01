Si gioca questa sera Milan Torino in diretta streaming live sui canali nazionali della Rai. Le due formazioni si sfidano oggi per i quarti di finale di Coppa Italia TIM Cup. I rossoneri – solo 5 le Coppe Italia nel loro palmares – giungono a questo punto della competizione dopo aver superato la SPAL per 3-0 nel turno precedente. I granata, trionfatori in questo torneo già 5 volte nella loro storia ma l’ultima delle quali nel lontano 1993, hanno superato il Genoa solamente dopo la lotteria dei calci di rigore. Chi vince giocherà contro la Juventus in semifinale.

Milan Torino Streaming RaiPlay e Diretta Rai TV.



La partita di calcio Milan Torino in diretta tv è in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501.

Milan Torino, le probabili formazioni.

Inizio collegamenti a partire dalle ore 20:15 di oggi, martedì 28 gennaio 2020. Fischio d'inizio di oggi.

In coppia con il polacco Krzysztof Piatek vedremo titolare fin dal primo ninuto un rigenerato Ante Rebic, autore di tre reti negli ultimi due incontri. Panchina per Zlatan Ibrahimovic che sarà risparmiato in vista della gara casalinga contro il Verona in programma domenica pomeriggio. Mazzarri sembra intenzionato a schierare la formazione titolare per cancellare l’onta del pesante 0-7 subìto in casa dall’Atalanta che ha passeggiato su quello che restava di Belotti e compagni.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek. Allenatore Pioli.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. Allenatore Mazzarri.

Arbitro: Pasqua di Tivoli (Valeriani-Colarossi).