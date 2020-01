Risultato in diretta live e aggiornato di Juventus-Roma: 3-1 (risultato primo tempo 3-0).

Marcatori gol: 26′ CR7 Cristiano Ronaldo (J), 38′ Bentancur (J), 45’+2′ Bonucci (J), 50′ autogol Buffon (R).

Tweets by juventusfc

Il tabellino di Juventus-Roma 3-1

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo (41′ Cuadrado), Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa (67′ Ramsey), Higuain, Ronaldo. Allenatore Sarri.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (68′ Veretout), Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Pellegrini, Kluivert (46′ Santon); Kalinic. Allenatore Fonseca.

Ammoniti: Cristante (R), Higuain (J).

RISULTATO DIRETTA GOL JUVE-ROMA – I Bianconeri di Sarri ricevono all’Allianz Stadium la Roma di Fonseca in questo quarto di finale di Coppa Italia. La partita si giocherà in gara unica.

Cristiano Ronaldo no se cansa de marcar diferencia. La Juventus vence a la Roma por 1-0 con este gran gol de CR7, que está intratable. #JuventusRoma pic.twitter.com/tZwf6pCOYb — Desborde.ok (@OkDesborde) January 22, 2020

In caso di pareggio dopo i 90’ regolamentari si procederà con i tempi supplementari. Nel caso in cui dovesse permanere il risultato di parità si andrà ai calci di rigore. La vincente di Juventus-Roma clicca qui per scoprire dove) otterrà l’accesso alle semifinali della competizione, dove troverà la vincente del match tra Milan e Torino, in programma martedì 28 gennaio alle 20:45.