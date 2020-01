Il terremoto di oggi nel Mar dei Caraibi, ha avuto epicentro a 80 chilometri dalla costa cubana e 120 dalla costa giamaicana: è stato avvertito in diverse province cubane e nella capitale, L’Avana, dove moltissima gente è scappata dagli edifici tremolanti.

Un potente terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito le isole di Cuba e della Giamaica, a 120 chilometri dalla costa giamaicana e 80 da Cuba alle ore 14:10 ora locale (20:10 a Roma). Coordinate geografiche epicentro: 19.440°N 78.755°W (guarda la mappa).

Il terremoto ha provocato l’allerta tsunami a Cuba, in Giamaica e nelle Isole Vergini, il più lontano dal punto in cui la terra si è spostata nel Mar dei Caraibi, come riportato dal Servizio geologico degli Stati Uniti (USGS) e dal Tsunami Alert Center (TWC).

Il sisma, inizialmente segnalato come magnitudo 7,3, è stato rivisto verso l’alto e centrato sul mare tra Giamaica, Cuba e le Isole Vergini a una profondità (ipocentro) di 10 chilometri.

“Le pericolose onde dello tsunami di questo terremoto sono possibili a 300 chilometri dall’epicentro della costa della Giamaica … Isole Cayman e Cuba“, ha riferito il Tsunami Alert Center (TWC), “tra 0,3 metri e 1 metro, per alcune coste del Belize, Cuba, Honduras, Messico, Isole Cayman e Giamaica”.

#NewsTalk TEMBLOR DE TIERRA EN EL #CARIBE. PRIMERAS IMÁGENES QUE LLEGAN DESDE CAYMAN, EN #JAMAICA. EL TEMBLOR FUE CATEGORÍA 7.7 Y CLASIFICA ENTRE LOS MÁS PODEROSOS REGISTRADOS EN EL ÀREA. HAY REPORTES DE SU IMPACTO EN CUBA, #HAITI, HONDURAS Y SUR DE #FLORIDA #Cuba #Honduras #MGLD pic.twitter.com/dVq6Qesob1 — PalillitoArnold33 (@PalillitoA33) January 28, 2020

Al momento non è stato segnalato alcun danno e nemmeno vittime.