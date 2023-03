Ultime Notizie » Formazione Milan » Milan, senza italiani tra gli 11 titolari per la 1a volta nella storia della Serie A

Il Milan è sceso in campo questo lunedì contro la Salernitana senza giocatori italiani per la prima volta nella sua storia in Serie A dall’inizio dell’era dei tre punti nella stagione 1994-95.

La sostituzione di Sandro Tonali, giocatore fisso negli schemi di Stefano Pioli, ha fatto sì che questa 26esima giornata di Serie A entrasse nella storia del Milan. Oltre a Tonali, pur non essendo comuni nell’11, nella rosa rossonera ci sono altri quattro italiani che avrebbero potuto mantenere la statistica: Tomasso Pobega, Alessandro Florenci, Davide Calabria e Matteo Gabbia.

Al Giuseppe Meazza di San Siro si sono presentati dall’inizio: Maignan (francese); Kalulu (francese), Thiaw (tedesco), Tomori (inglese); Saelemaekers (belga), Bennacer (algerino), Krunic (bosniaco), Theo Hernández (francese); Brahim Díaz (spagnolo), Giroud (francese) e Leao (portoghese).