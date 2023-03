Ultime Notizie » Banche USA » Stati Uniti: Crollano le azioni delle banche dopo il discorso di Biden sull’economia

NEW YORK (USA) – Le azioni delle banche statunitensi sono crollate questo lunedì dopo il discorso del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sull’economia. MarketWatch osserva che, in totale, 12 banche hanno perso più del 10% e cinque più del 20%.

Pertanto, la First Republic Bank è scesa del 65,1%, mentre PacWest Bancorp e Charles Schwab hanno perso rispettivamente il 41,0% e il 19%, come riportato da Reuters. Parallelamente, le attività di Comerica Inc sono crollate del 45,7%, del 34,6% di KeyCorp, del 31,6% di Zions Bancorp e del 25,9% di Fifth Third Bancorp, secondo MarketWatch.

Le azioni di Western Alliance Bancorporation sono crollate dell’84,09% alla Borsa di New York, scambiate lunedì a 7,85 dollari per unità.

Nel suo intervento, Il Preside USA Biden ha assicurato alla popolazione del suo Paese la stabilità del sistema bancario nazionale nonostante i problemi verificatisi nel settore la scorsa settimana:

“Il sistema bancario è sicuro. Non ci sarà alcuna perdita a carico dei contribuenti. I soldi saranno garantiti dai fondi assicurativi. Chiederò al Congresso e ai regolatori norme bancarie più rigide“.

Venerdì, il sistema bancario statunitense ha subito il più grande fallimento dalla crisi finanziaria del 2008: la Silicon Valley Bank, la 16a banca più grande del paese, è fallita dopo che i depositanti hanno ritirato i loro soldi, mentre si diffondevano le preoccupazioni a causa della crisi all’interno della banca. Due giorni dopo, le autorità di regolamentazione hanno chiuso Signature Bank a causa di rischi sistemici e per evitare il contagio nel settore.