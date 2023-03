Ultime Notizie » Calcio italiano » Ascoltare la telecronaca del calcio italiano con Vito de Palma e Jorge Barril

Vito de Palma e Jorge Barril fanno molte delle telecronache in diretta streaming delle partite di calcio della Serie A su ESPN per l’America Latina. Le partite con questi due personaggi della televisione sono quelle più seguite anche dai numerosissimi italiani che vivono al di fuori dell’Italia. Il motivo è semplice: professionalità, simpatia, statistiche, analisi, serenità nel raccontare le partite dal vivo.

Vedere le partite in streaming con Vito de Palma e Jorge Barril è tutt’altro mondo da quello offerto dai telecronisti italiani, i quali si preoccupano di più di gridare e criticare con delle analisi faziose e estremamente di parte che provocano solo rabbia e nervosismo di chi li ascolta. Per questo motivo sempre più italiani residenti all’estero (e non solo) disdiscono l’abbonamento a DAZN e Sky dall’estero per seguire le partite su ESPN.

Chi sono Vito de Palma e Jorge Barril

Vito Francesco Antonio De Palma (Bari, Italia, 25 de diciembre de 1958) è un commentatore di calcio italo-argentino e giornalista sportivo

televisivo. Attualmente lavora per ESPN e risiede a Buenos Aires, Argentina. È costantemente associato asotto il duo che trasmette le partite più importanti della Serie A ed è noto come “La dupla del calcio” e Vito è chiamato il “di ESPN” per la sua vasta conoscenza del calcio italiano. Lo potete seguire sul suo account Twitter @vitodepalma

Jorge Eduardo Barril (Banfield, Argentina, 28 ottobre 1973) è un reporter di calcio e giornalista sportivo televisivo argentino. Ha 34 anni di carriera giornalistica ininterrotta e attualmente lavora per ESPN, società dove ha lavorato per 22 anni. Ha origini italiane, dalla famiglia del padre, da quando il suo trisnonno Angelo Barile emigrò in Argentina nel 1850. Attualmente vive a Bella Vista, una città nel distretto di San Miguel, appartenente alla provincia di Buenos Aires, in Argentina con la moglie e i figli. Anche lui ha un account (sempre aggiornato) su Twitter: @Jorge_BarriL.