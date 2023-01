Dove vedere Milan-Roma Streaming Gratis. Le due formazioni si affronteranno questa sera alle 20:45 italiane, per la 17a giornata di Serie A, cercando di prolungare la striscia di partite senza sconfitte in campionato: il Milan ha evitato la sconfitta in 4 gare consecutive, mentre la Roma cercherà di prolungare la serie di 3 gare senza perdere.

Il Milan aveva iniziato questo turno in 2a posizione con 36 punti, 5 meno della squadra prima in classifica, il Napoli, in 16 partite. Ieri è stato superato dalla Juventus vittoriosa sull’Udinese e adesso è dietro alla Vecchia Signora di un punto. Il Milan ha vinto l’ultima partita di Serie A con il risultato di 2-1 in trasferta contro la Salernitana, portando la serie di imbattibilità a 4 gare (V3 N1 P0).Di seguito le informazioni per vedere Milan-Roma streaming gratis e video live tv.

Milan-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni

Pochi dubbi per Pioli che dovrebbe confermare l’undici che ha battuto la Salernitana. Mourinho dovrebbe riproporre Abraham dal 1′, supportato da Dybala e Zaniolo, con Pellegrini a centrocampo al fianco di Cristante. Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha fatto gol ed assist durante la vittoria contro la Salernitana, il che significa che tutte e sei le partite in carriera in cui ha segnato con la maglia del Milan si sono concluse con delle vittorie. Dovrà affrontare il suo connazionale Lorenzo Pellegrini, che nonostante abbia contribuito direttamente a cinque gol in dieci scontri diretti contro il Milan (1 gol, 4 assist), ha vinto solo una di quelle partite (2 pareggi, 7 sconfitte).

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Roma

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ballo-Touré, Florenzi, Krunic, Ibrahimovic, Maignan, Messias, Origi, Rebic.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Cristante, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore José Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Belotti, Darboe, Solbakken, Wijnaldum.

Paulo Dybala ha partecipato a 12 gol in Serie A contro il Milan (sette reti e cinque assist). Solo contro l’Udinese (17) ha fatto meglio nel massimo campionato. Solo una rete dell’argentino ai rossoneri è però arrivata al Meazza nella competizione: la prima delle sette, con la maglia del Palermo, il 2 novembre 2014.

Dove vedere Milan-Roma in TV

Milan-Roma diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire il match anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi.

Stefano Pioli è l’unico allenatore che vanta il 100% di vittorie contro José Mourinho in Serie A, tra i tecnici che hanno affrontato il portoghese in più di un’occasione nella competizione.

Milan-Roma Streaming Gratis senza Roja Live



Milan-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Rafael Leão è stato coinvolto in otto reti nelle sue ultime 10 partite di Serie A giocate nel mese di gennaio (cinque gol, tre assist); inoltre, dopo i centri contro Fiorentina e Salernitana, l’attaccante del Milan può andare a segno in tre gare consecutive per la prima volta nel massimo campionato italiano.

Alternative per guardare Milan-Roma Streaming Online invece di Roja Club

Alternative per vedere Milan-Roma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming non è una opzione valida in Italia.

Statistica in evidenza: nelle partite casalinghe in questa stagione, solamente la Juventus (sei) ha segnato più gol del Milan (cinque) nei 15 minuti sùbito dopo l’inizio della ripresa.

I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Milan-Roma Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.