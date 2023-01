Dove vedere Sampdoria-Napoli Streaming Gratis. Due squadre con situazioni di classifica differenti si affronteranno questa sera per la 17a giornata di Serie A: la Sampdoria ospiterà il Napoli al Luigi Ferraris di Marassi (Genova). Fischio d’inizio oggi domenica 8 gennaio 2023 alle ore 18:00 italiane.

L’ultima partita di campionato del Napoli ha visto la squadra perdere 0-1 contro l’Inter, così da chiudere una serie di imbattibilità di 15 gare. Si trova quindi in testa alla classifica con 41 punti, 5 in più del Milan in 16 partite. La Sampdoria è in 18esima posizione con 9 punti, 32 meno della squadra prima in classifica, il Napoli, in 16 partite. La Sampdoria ha vinto l’ultima partita di Serie A con il risultato di 2-1 in trasferta contro il Sassuolo, terminando una serie di 4 sconfitte consecutive. Di seguito le informazioni per vedere Sampdoria-Napoli streaming gratis e video live tv.

Sampdoria-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Sampdoria, il ritorno a disposizione di Sabiri, almeno per la panchina, è la buona notizia per Stankovic. In casa Napoli possibili importanti novità nell’undici titolare: si scaldano Mario Rui, Juan Jesus, Ndombele e Raspadori. Ballottaggio tra Kvaratskhelia ed Elmas.

⚽ Le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Murillo, Colley, Nuytinck; Leris, Vieira, Rincon, Verre, Augello; Gabbiadini, Lammers. Allenaore Stankovic. Squalificati: Amione. Indisponibili: Conti, De Luca, Pussetto, Quagliarella, Winks.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Raspadori, Elmas; Osimhen. Allenatore Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Manolo Gabbiadini, ex attaccante del Napoli ed attuale giocatore della Sampdoria, ha segnato due gol che sono stati i primi della sua squadra in questa stagione, tuttavia ha perso entrambi i suoi ultimi otto scontri diretti personali. A cercare di allungare la brutta sequenza personale di Gabbiadini ci sarà il giocatore del Napoli Piotr Zieliński, che ha contribuito ad un gol in tutti i suoi scontri diretti personali in trasferta (1 gol, 2 assist).

Sampdoria-Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione

Statistica in evidenza: prima di questo turno, la Sampdoria non è riuscita a segnare in nove diverse partite (56%), un record alto in campionato.

compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire il match anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca affidata a Riccardo Mancini, con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Victor Osimhen ha segnato tre reti in 171 minuti giocati contro la Sampdoria in Serie A, in media una ogni 57 minuti. Nella massima serie vanta una media gol migliore solamente contro lo Spezia (un gol ogni 54 minuti giocati).

Questo è il primo incrocio da allenatori tra Stankovic e Spalletti: nel loro primo confronto con il serbo giocatore e il tecnico toscano alla guida della Sampdoria, la Lazio di Stankovic vinse 5-2 e lui segnò anche una delle cinque reti (13/12/1998).

