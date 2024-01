Ultime Notizie » Come vedere Milan Roma Streaming » ⚽ MILAN ROMA Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Oggi alle 20:45

Dove vedere Milan-Roma Streaming Gratis. Tutto pronto per Milan e Roma che si sfideranno stasera a San Siro nell’ultima partita della domenica della 20esima giornata della Serie A. Entrambe le squadre sono state eliminate dalla Coppa Italia, ma il Milan di Pioli sta vivendo un buon momento con due vittorie consecutive, mentre la Roma di Mourinho sta attraversando una fase difficile con solo una vittoria nelle ultime cinque partite di campionato.

Durante una conferenza stampa, Mourinho ha sottolineato le difficoltà che la squadra sta affrontando e ha espresso dubbi sulla partecipazione di Paulo Dybala alla partita. Di seguito le formazioni e tutte le info per vedere Milan-Roma streaming gratis e video live tv.

A che ora gioca Milan Roma?

La partita tra Milan e Roma della ventesima giornata di Serie A si terrà oggi domenica 14 gennaio 2024, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano), con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane.

Milan-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il Milan si prepara per la prossima partita e sembra che Okafor tornerà in panchina, mentre Giroud sarà titolare. Theo Hernandez giocherà come terzino, con Gabbia e Kjaer al centro della difesa. Musah sarà in panchina e Adli sarà ancora titolare, come nel precedente match contro l’Empoli. Nel frattempo, la Roma deve fare a meno di Dybala, che è uscito malconcio dal derby di Coppa Italia. Al suo posto, Belotti giocherà accanto a Lukaku. Llorente sarà presente in difesa e Pellegrini sarà in panchina. Una sorpresa è la convocazione di Joao Costa. Infine, Azmoun sarà impegnato nella Coppa d’Asia.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Roma

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Jimenez, Musah, Zeroli, Romero, Chaka Traoré, Okafor, Jovic. Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Florenzi, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori. Squalificati: nessuno.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Huijsen; Celik, Bove, Paredes, Cristante, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore José Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Karsdorp, Spinazzola, Pisilli, Kristensen, Pellegrini, El Shaarawy, Joao Costa. Indisponibili: Abraham, Aouar, Azmoun, Dybala, Kumbulla, Ndicka, Renato Sanches, Smalling. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Guida della sezione di Torre Annunziata. Assistenti: Bercigli-Cecconi. IV uomo: Sacchi. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: La Penna.

Da quando allena Josè Mourinho, la Roma ha sempre iniziato il girone di ritorno con una sconfitta: ko con il Milan al Meazza nella 20ª giornata del torneo 2021/22 e ko con il Napoli al Maradona nella 20ª giornata del torneo 2022/23.

Milan-Roma in TV, che canale?

Milan-Roma diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN tramite l’app su smart TV di ultima generazione, console di gioco e dispositivi come Chromecast, Fire TV Stick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’ la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La telecronaca del match sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Gobbi. Paulo Dybala ha partecipato attivamente a 12 gol in Serie A contro il Milan (sette reti, cinque assist): solo contro l’Udinese (19 partecipazioni) ne conta di più nel massimo torneo; l’argentino però non va a segno contro i rossoneri in campionato da Juventus-Milan 1-0 del 10 novembre

Dove vedere Milan-Roma Streaming Gratis in italiano

2019.

Milan-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN, la cui App può essere utilizzata su dispositivi portatili come smartphone e tablet; accedendo al sito ufficiale tramite il browser e inserendo i dati di accesso ottenuti durante la registrazione dell’account, sarà possibile fruire dei contenuti. Per chi è abbonato a Sky, è disponibile il servizio Sky Go, dedicato agli abbonati stessi. Un’altra opzione è rappresentata da NOW, dove è possibile acquistare il ‘Pass Sport’ per accedere ai contenuti offerti.

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Olivier Giroud – a segno nel match d’andata su calcio di rigore – è a quota nove gol in questo torneo e potrebbe andare in doppia cifra di reti per il terzo campionato di Serie A di fila; l’ultimo giocatore del Milan a riuscirci fu Alexandre Pato (tra il 2008/09 e il 2010/11).

Alternative per la visione di Milan-Roma gratis streaming online

Non esistono opzioni alternative per vedere Milan-Roma. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Milan-Roma Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Romelu Lukaku è andato a segno in ognuna delle quattro gare giocate da titolare contro il Milan in Serie A (nelle ultime due non ha trovato il gol, ma è partito dalla panchina); il belga ha chiuso questo girone d’andata con otto reti segnate in 16 presenze, quattro in meno del girone d’andata 2020/21 (12) e sei in meno del girone d’andata 2019/20 (14) – nel girone d’andata 2022/23 aveva disputato solo sette partite segnando una rete.