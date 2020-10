Non solo Champions League oggi martedì 27 ottobre: si giocano anche le partite del 3° Turno della Coppa Italia. Come sappiamo oggi in Champions c’è Shakhtar-Inter che si giocherà alle 18:55 e Atalanta-Ajax alle 21. Ma il programma odierno in tv vede anche le partite di Coppa Italia.

Si inizia alle 14:00 quando la Sampdoria di Claudio Ranieri sfiderà in casa la Salernitana di Fabrizio Castori nel terzo turno eliminatorio della Coppa Italia, con i genovesi che fanno ora il loro ingresso nel torneo, mentre i campani hanno travolto per 3-0 il Südtirol nel secondo turno, con reti di Tutino, Cicerelli e Kupisz.

Alle 15 sarà la volta di Bologna-Reggina e di Virtus Entella-Pisa. Alle 19 invece si giocherà Pordenone-Monza.

Sampdoria-Salernitana, con le immagini dallo Stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro dalla Rai, detentrice dei diritti del torneo, sul canale Rai Sport (numero 57 HD e 58 del digitale terrestre). La partita sarà visibile anche in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma della tv pubblica, Rai Play, e sul sito di Rai Sport.