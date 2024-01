La partita tra Juventus e Sassuolo, che chiude la ventesima giornata di Serie A, si gioca martedì, cosa insolita per il campionato. La sfida tra le formazioni allenate da Massimiliano Allegri e da Alessio Dionisi, è in programma martedì 16 gennaio alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino.

Il motivo principale per questo “posticipo” è quello televisivo.

Sky ha acquisito i diritti esclusivi di trasmissione per tre partite del ventesimo turno, il che ha creato la necessità di spostare il match al martedì in quanto DAZN aveva come unica opzione quello delle 18:30 di lunedì, ma non è un orario con molta visibilità. Di conseguenza, si è scelto di far giocare la partita inper permettere la trasmissione televisiva da parte di DAZN, anche perché il Sassuolo, il weekend del 20-21 gennaio, non è impegnato in nessun match visto che da calendario aveva il Napoli, impegnato in Supercoppa italiana (giovedì 18 gennaio, all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh contro la Fiorentina).