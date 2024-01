Ultime Notizie » Barcellona » Real Madrid vince la Supercoppa spagnola: 4-1 al Barcellona in finale

“El Clasico” della finale della Supercoppa spagnola è andato al Real Madrid di Carletto Ancelotti che ha battuto in finale il Barcellona con il risultato esatto di 4 a 1. Il brasiliano Vinicius, autore di una storica tripletta messa a segno in 39 minuti, riceve il premio come Miglior Giocatore nella finale di questa “Supercopa de España“. La sequenza di Vinicius: vantaggio al 7′, raddoppio al 10′ e infine con la terza rete su rigore. Nel mezzo, il gol di Lewandowski (33′) che vale il momentaneo 2-1, poi nella ripresa Rodrygo (64′) arrotonda ulteriormente il risultato. Per i Blancos è la tredicesima Supercoppa spagnola.

Real Madrid a rullo compressore

La squadra bianca ha battuto il Barcellona 4-1 e ha ottenuto il 13esimo posto in questo torneo. I gol sono stati di Vinicius, autore di una tripletta, e Rodrygo. Lo sconto era di Robert Lewandowski. Nel primo tempo, il Real Madrid non permette al Barcellona di calmarsi e al 7′ passa in vantaggio con Vinicius che si infila nello spazio su passaggio di Jude Bellingham e definisce alla grande dopo la partenza del portiere Iñaki Pena. Tre minuti più tardi la squadra di Carlo Ancelotti mette di nuovo in gioco il raddoppio con Vinicius. Dani Carvajal farebbe un ottimo passo nello spazio per Rodrygo e lì il brasiliano da solo andò in area dove diede l’assist al ‘7’ del Real Madrid che doveva solo spingere. Già al 33′ il Barcellona passa in vantaggio nel tabellone con Robert Lewandowski che recupera un brutto passaggio di Andriy Lunin e centra un gran tiro da metà distanza battendo il portiere ucraino. Tuttavia, al 38 ‘, Vinicius ha segnato il terzo per suo conto personale dal dischetto. Questo dopo un precedente fallo nei confronti del brasiliano da parte di Ronald Aráujo.

Nel secondo tempo, il Real Madrid infliggerebbe un colpo devastante al Barcellona al 63′, poiché il quarto gol della partita verrebbe dalla mano di Rodrygo.

Vinicius è andato oltre la sinistra e lì, dopo una pessima respinta della difesa, Rodrygo ha afferrato la palla e l’ha mandata via alla grande. Intorno al 70’, il Barcellona resta in dieci a causa dell’espulsione di Araújo per un forte calcio su Vinicius. Nei minuti finali Ancelotti si è dedicato a proteggere il risultato e a dormire il pallone per evitare qualche sorpresa del Barcellona, ​​che non è arrivata.

Con la vittoria, il Real Madrid penserà ora alla prossima partita che saranno gli ottavi di finale di Copa del Rey contro l’Atlético de Madrid, duello che si giocherà al Civitas Metropolitano.

27° trofeo vinto da Carlo Ancelotti in carriera

Questo il palmares del tecnico italiano: 4 Champions League (2 Milan, 2 Real Madrid); 4 Supercoppa Uefa (2 Milan, 2 Real Madrid); 3 Mondiali per Club (1 Milan, 2 Real Madrid); 1 Coppa Intertoto (Juventus, 1999); 1 Coppa Italia (Milan); 1 Supercoppa Italiana (Milan); 1 Community Shield (Chelsea); 1 FA Cup (Chelsea); 2 Coppe di Spagna (Real Madrid); 2 Supercoppe di Spagna (Real Madrid); 2 Supercoppa di Germania (Bayern Monaco); 5 scudetti (Milan, Chelsea, PSG, Bayern Monaco e Real Madrid).