Dove vedere Milan Lazio Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi domenica 12 settembre 2021 alle ore 18:00 italiane (lunch match) per la 3a giornata di Serie A 2021-22. E’ big match a San Siro tra il Milan di Pioli e la Lazio di Sarri: Rossoneri e Biancocelesti sono a punteggio pieno in classifica dopo i primi 180 minuti. Di seguito le informazioni per vedere la partita Milan Lazio in video streaming gratis e diretta live tv.

Il Milan potrebbe vincere le prime tre partite in campionato per due stagioni di fila per la prima volta in Serie A: i rossoneri iniziarono la passata stagione nel torneo con tre successi, sette gol fatti e nessuno subito.

⚽ Dove vedere Milan Lazio Diretta TV

Milan Lazio diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita sarà trasmessa anche da Sky qui: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, numero 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

⚽ Milan Lazio Streaming Gratis

Milan Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Milan Lazio Streaming Live: ultime notizie formazioni

Giroud si è negativizzato ma non ci sarà. A destra dovrebbe toccare a Florenzi al posto di Saelemakers. Per Ibra spezzone di partita nella ripresa, con Rebic candidato a una maglia da titolare, così come il recuperato Kessie. Immobile recuperato dopo l’affaticamento muscolare accusato in Nazionale. Ok anche Lazzari, che però dovrebbe partire dalla panchina: a sostituirlo sarà Marusic. Per il resto, formazione tipo con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva a centrocampo, Pedro e Felipe Anderson a supporto di Immobile in attacco.

Le prime due reti di Franck Kessié in Serie A sono arrivate contro la Lazio nell’agosto 2016 con la maglia dell’Atalanta, match del suo esordio nel torneo: il centrocampista ivoriano ha poi realizzato una rete nelle sei sfide contro i biancocelesti giocate con il Milan in campionato.

⚽ Le probabili formazioni di Milan Lazio

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T Hernandez; Kessie, Tonali; Florenzi, B Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Romagnoli, Gabbia, Ballo-Touré, Kalulu, Saelemaekers, Bennacer, Bakayoko, Giroud, Rebic, Pellegri, D Maldini. Indisponibili: Krunic, Messias. Squalificati: nessuno.

Pioli: “Ibra giocherà uno spezzone” > “Ibra sa benissimo che quattro mesi lontano dai campi sono tanti. Ha lavorato tanto, si è sacrificato molto in questo periodo, soprattutto quando non era con la squadra ha lavorato tanto per tornare presto dimostrando sempre grande professionalità e motivazione. Ora sta bene. Credo che nessun componente del Milan potrà giocare tutte e 7 le partite che ci aspettano in questi 21 giorni. Ibra non ha la condizione ottimale e andrà sicuramente gestito. Domani giocherà uno spezzone e non tutti i 90 minuti e questo lo aiuterà per essere più pronto in vista delle prossime gare”.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Ciro Immobile, F Anderson. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Strakosha, Patric, S Radu, Marusic, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Romero, Raul Moro, Zaccagni, Muriqi. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Ciro Immobile ha realizzato sette reti in 13 sfide contro il Milan in Serie A, sei di queste sono arrivate in otto partite disputate con la maglia della Lazio contro i rossoneri: oltre alla sua prima tripletta in biancoceleste nel settembre 2017, ha segnato in ognuna delle ultime tre sfide contro la squadra lombarda in campionato.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Liberti e Galetto. Quarto uomo: Zufferli. Var: Mazzoleni. Avar: Alassio.

Alternative per vedere Milan Lazio in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Milan Lazio non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.