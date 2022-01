Dove vedere Milan-Juventus Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 23 gennaio 2022 alle ore 20:45 italiane allo stadio San Siro di Milano per la 23a giornata di Serie A 2021-22.

Dopo la sconfitta casalinga contro lo Spezia (con polemiche arbitrali incluse), il Milan si ripresenta davanti ai suoi tifosi (solo 5 mila spettatori a San Siro per le restrizioni ant-Covid) per giocare il big-match della giornata contro la Juventus reduce, invece, dal doppio successo contro Udinese in campionato e contro la Sampdoria in Coppa Italia. Di seguito le informazioni per vedere la partita Milan-Juventus streaming gratis e diretta tv.

Paulo Dybala ha preso parte a 12 reti contro il Milan in campionato (sette gol e cinque assist), solo contro l’Udinese (17) la Joya è stata coinvolta in più reti in Serie A. L’attaccante argentino non ha però mai segnato al Meazza contro i rossoneri in quattro precedenti nella competizione con la Juventus.

Milan-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Su DAZN il match verrà raccontato dalla voce di Pierluigi Pardo col commento tecnico di Dario Marcolin.

Milan-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Zlatan Ibrahimovic, che ha collezionato 70 presenze e 23 gol con la maglia della Juventus in Serie A tra il 2004 e il 2006, ha realizzato due gol contro i bianconeri nel torneo: entrambi al Meazza con il Milan (luglio 2020 e ottobre 2010). Ibrahimovic potrebbe diventare il marcatore più anziano a segnare contro la Juventus in Serie A (40 anni e 112 giorni domenica), superando Silvio Piola (39 anni e 174 giorni nel 1953).

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ballo-Touré, Kessié, Kjaer, Pellegri, Plizzari, Tomori.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Arthur, Locatelli; Dybala, Morata, Bernardeschi. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonucci, Chiesa, Ramsey.

Arbitro: Marco Di Bello. Guardalinee: Costanzo-Passeri. 4° Uomo: Marcenaro. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Valeriani.

Massimiliano Allegri ha ottenuto 11 vittorie e quattro pareggi contro Stefano Pioli in Serie A: è l’allenatore che ha sfidato più volte un singolo tecnico nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria (15) senza mai perdere.

Alternative per vedere la partita Milan-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.