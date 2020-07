Milan Juventus Streaming Gratis e Diretta TV – Le due formazioni si affrontano questa sera in una delle partite più affascinanti nella storia del calcio italiano: gara valida per la 31a giornata di Serie A. I rossoneri vivono un ottimo momento di forma dopo la vittoria dell’Olimpico ai danni della Lazio, e hanno come obiettivo la qualificazione diretta all’Europa League. Grosso passo avanti verso lo scudetto per i bianconeri invece, dopo la vittoria nel derby e le contemporanee debacle di Lazio ed Inter nella scorsa giornata. Arbitra Guida. Andiamo a scoprire dove vedere Milan Juventus ⚽ streaming e diretta tv.

Milan Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Doppia pesante assenza per Sarri, che non avrà a disposizione per squalifica De Ligt in difesa e Paulo Dybala in attacco. Fra i pali, dopo il record conseguito da Buffon nel derby contro il Torino, tornerà Szczesny, con Rugani che farà coppia con Bonucci al centro della difesa e Cuadrado e Danilo che agiranno da terzini. A centrocampo Pjanic sarà il playmaker, con Bentancur e uno fra Matuidi e Rabiot come mezzali. Davanti, al posto della Joya si rivedrà dal primo minuto Gonzalo Higuain come centravanti. A fianco a lui ci saranno Bernardeschi, ancora favorito su Douglas Costa, ed ovviamente CR7 Cristiano Ronaldo. Tornano a disposizione Alex Sandro e Chiellini.

Queste le probabili formazioni di Milan Juventus ⚽:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Rebic; Ibrahimovic.

Allenatore Pioli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Duarte, Musacchio, Castillejo.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: Dybala, De Ligt. Indisponibili: Demiral, Khedira, De Sciglio.

Dove vedere diretta Milan Juventus Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

La partita di calcio Milan Juventus ⚽ in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Fischio d’inizio alle ore 21:45 di oggi mercoledì 7 luglio 2020.

Video live streaming gratis link per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Milan Juventus non viene trasmessa in chiaro.

Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.