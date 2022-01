Ultime Notizie » archeologia » Scoperti canali di pietra sull’antica rotta per Machu Picchu

Un team di archeologi polacchi ha scoperto una rete “unica” di canali fluviali in un sito archeologico vicino all’antica città Inca di Machu Picchu la cui funzione era strettamente rituale. Secondo uno studio pubblicato nel numero di gennaio del Journal of Archaeological Science, le strutture di approvvigionamento idrico sono state trovate tra la fitta vegetazione intorno al sito archeologico di Chachabamba, che si trova sull’antica rotta per Machu Picchu. Poiché la difficile topografia dell’area e la vegetazione ostacolavano una classica esplorazione, i ricercatori sono ricorsi all’uso di nuove tecnologie come lo scanner LiDAR, utilizzato per la prima volta nella regione.

Con la combinazione di LiDAR e un drone, sono state rivelate una serie di strutture fino ad oggi sconosciute, incluso un sistema di canali fatti di blocchi di pietra che fornivano acqua al complesso cerimoniale di Chachabamba.

“Solo le persone molto privilegiate potevano arrivare a Machu Picchu, perché era un posto molto speciale”, ha detto Dominika Sieczkowska, vicedirettore dell’organizzazione e dello sviluppo presso il Center for Andean Studies dell’Università di Varsavia, che ha guidato la ricerca. “Quando andavi lì, dovevi fermarti a Chachabamba per fare un bagno spirituale per essere pulito e puro per arrivare a Machu Picchu”, ha aggiunto.

Chachabamba, situata nella valle di Vilcanota nel Perù sud-orientale, è composta da un altare principale in pietra circondato da quattordici bagni che, secondo Sieczkowska, erano probabilmente usati per abluzioni rituali. L’acqua scorreva al sito attraverso canali alimentati dal fiume Urubamba.