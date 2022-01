Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Milan-Juventus Streaming Napoli-Salernitana Gratis, dove vederle Stasera. Oggi c’è Cagliari-Fiorentina

Dove vedere in tv le partite di calcio Milan-Juventus, Napoli-Salernitana, Cagliari-Fiorentina e tutte le altre di oggi domenica 23 gennaio 2022. Di seguito orario d’inizio, canale tv, links e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

12:30 Diretta Cagliari-Fiorentina (Serie A) – Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Bellanova, Grassi e Lovato negativi ma fuori forma, resta l’emergenza pe Mazzarri. Da reinventare soprattutto la difesa, con Lykogiannis che potrebbe scalare al fianco di Altare e Goldaniga, con Ceppitelli ancora non al meglio. Davanti Pereiro affiancherà Joao Pedro. Castrovilli potrebbe avere una chance dal 1′, in avanti Piatek e Ikoné verso una maglia da titolare per sopperire alle assenze di Vlahovic e Saponara.

Diretta Cagliari-Fiorentina sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport e Sky Sport 4K. Streaming gratis online per gli abbonati mediante Dazn e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

12:30 Napoli-Roma (Serie A Femminile) – Timvision

13:00 Metz-Nizza (Ligue 1) – Sky Sport Football

13:30 Everton-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport

14:00 Granada-Osasuna (Liga) – Dazn

14:30 Pro Vercelli-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Lazio-Inter (Serie A Femminile) – Timvision

14:30 Milan-Sampdoria (Serie A Femminile) – Timvision

15:00 Zona Gol Serie A – Dazn

15:00 Diretta Napoli-Salernitana (Serie A) – Dazn

Spalletti ritrova Insigne ma va in panchina. Ospina sta recuperando dal problema al polpaccio, ma in porta dovrebbe esserci ancora Meret. Colantuono deve fare i conti con le numerose assenze legate al Covid.

Diretta Napoli-Salernitana disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

15:00 Spezia-Sampdoria (Serie A) – Dazn

15:00 Torino-Sassuolo (Serie A) – Dazn

15:00 Crystal Palace-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Football e Sky Sport 4K

15:30 Lipsia-Wolfsburg (Bundesliga) – Sky Sport

16:15 Vicenza-Cittadella (Serie B) – Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Helbiz

16:15 Real Madrid-Elche (Liga) – Dazn

17:00 Burkina Faso-Gabon (Coppa D’africa) – Discovery+

17:30 Chelsea-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Football e Sky Sport 4K

17:30 Hertha-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:00 Empoli-Roma (Serie A) – Dazn

18:30 Lecce-Cremonese (Serie B) – Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Helbiz

20:45 Diretta Milan-Juventus (Serie A) – Dazn

18:30 Real Sociedad-Getafe (Liga) – Dazn18:30 Rayo Vallecano-Athletic Blibao (Liga) – Dazn19:45 Manchester City-Arsenal (Women’s Super League) – Dazn20:00 Nigeria-Tunisia (Coppa D’africa) – Discovery+

Big-match della 23a giornata di Serie A: sui social la sfida è già iniziata a suon di meme divertenti. Pioli ritrova Romagnoli, guarito dal Covid, al centro della difesa e recupera Tonali dopo la squalifica. Krunic al suo fianco. Calabria più di Florenzi. In avanti ancora Ibrahimovic. Allegri valuta le condizioni di Chiellini, che dovrebbe essere pronto a tornare dal 1′. A sinistra Pellegrini in vantaggio su Alex Sandro. Ramsey è guarito dal Covid, ma non è stato convocato. La sua avventura a Torino è ormai al capolinea.

Diretta Milan-Juventus disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

20:45 Paris SG-Reims (Ligue 1) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

21:00 Alaves-Barcellona (Liga) – Dazn.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.