Ultime Notizie » Come vedere Milan Juventus Streaming » MILAN JUVENTUS Streaming e TV, dove vederla

Milan Juventus Streaming Gratis e Diretta TV. Big match della 16a giornata di Serie A: posticipo delle 20:45 di oggi mercoledì 6 gennaio 2021, giorno dell’Epifania. Una sfida importantissima per il campionato: di fronte l’attuale capolista della Serie A contro la formazione reduce da 9 titoli di fila.

Il Milan imbattuto arriva dalla vittoria per 2-0 a Benevento, 3 punti arrivati nonostante l’espulsione di Tonali già nel primo tempo. I rossoneri hanno un punto di vantaggio sull’Inter e ben 10 sulla Juventus, che però deve recuperare la partita contro il Napoli. Juventus in rialzo dopo il clamoroso ko contro la Fiorentina: 4-1 sull’Udinese all’Allianz Stadium nella partita giocata pochi giorni fa.

Andiamo a scoprire dove vedere Milan Juventus streaming e diretta tv.

Milan Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Pioli perde Tonali per squalifica e inserisce Krunic al suo posto. A sinistra rientra Theo Hernandez. Alle spalle di Leao ballottaggio tra Diaz e Castillejo con quest’ultimo in vantaggio. Ancora out Ibra, Bennacer, Gabbia e Saelemaekers. Dybala è reduce dalla febbre ma si è ripreso e, con l’assenza di Morata, sarà al fianco di Cristiano Ronaldo. Assente invece Cuadrado, in isolamente dopo essere risultato positivo al Covid come Alex Sandro. Possibile a questo punto l’impiego di Demiral a destra.

⚽ Queste le probabili formazioni di Milan Juventus:

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao. Allenatore Pioli. Squalificati: Tonali. Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic, Saelemaekers.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, de Ligt, Bonucci; F Chiesa, McKennie, Bentancur, Danilo; Ramsey; Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Cuadrado, Morata.

Direzione di gara affidata all’arbitro Irrati.

Milan Juventus, dove vederla in TV.



La partita di calcio Milan Juventus in diretta tv su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La partita non si puòperchè considerata illegale in Italia.

Il 64% dei gol dell’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo in questa Serie A è stato segnato in trasferta (9/14): è la sua percentuale più alta in una singola stagione da quando milita nei cinque maggiori campionati europei.

Dove vedere Milan Juventus Streaming Gratis Link (no Rojadirecta).

Milan Juventus in video live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Paulo Dybala ha segnato sette reti in 11 sfide di Serie A contro il Milan, anche se non ha mai trovato il gol a San Siro contro i rossoneri con la maglia della Juventus.

Milan Juventus non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Contro il Benevento, Rafael Leão è diventato il il secondo straniero più giovane a raggiungere 10 gol con il Milan in Serie A (21 anni, 207 giorni) dopo Alexandre Pato (19 anni, 19 giorni). Il portoghese ha preso parte a sette reti in questo campionato in 11 match (quattro centri, tre assist), eguagliando il bottino della scorsa stagione con 20 presenze in meno.