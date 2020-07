Lecce Lazio Streaming Gratis e Diretta TV – Fischio d’inizio alle ore 17:30 di oggi mercoledì 7 luglio 2020. La sfida tra Lecce e Lazio apre il programma della 31a giornata di Serie A, che inizierà oggi per concludersi giovedì sera con Verona-Inter. Entrambe le compagini questa sera in campo vengono da due pesantissime sconfitte, per i salentini a Marassi con la Sampdoria e per i biancocelesti in casa contro il Milan, che rischiano di compromettere seriamente la permanenza in Serie A per i padroni di casa e la volata finale nella lotta scudetto per i ragazzi di Simone Inzaghi. Arbitra Maresca. Andiamo a scoprire dove vedere Lecce Lazio streaming e diretta tv.

Lecce Lazio ⚽ in diretta tv con i canali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Lecce Lazio in diretta streaming su SkyGo, gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento.

Lecce Lazio, formazioni fantacalcio.

Recuperi importanti per Simone Inzaghi, che in attacco ritrova a disposizione Immobile e Caicedo dopo il turno di stop e subito si affiderà a loro, visto che Correa ha rimediato la lesione del collaterale del ginocchio sinistro. A centrocampo Milinkovic-Savic è in forte dubbio: Cataldi potrebbe rilevare come playmaker Lucas Leiva, ancora non al meglio dopo il rientro contro il Milan, mentre Parolo e Luis Alberto saranno le mezzali.

A destra Lazzari dovrà fare gli straordinari visto l’infortunio di Marusic mentre a sinistra è possibile l’innesto dal 1′ del belga Jordan Lukaku per far rifiatare Jony. In difesa slitta ulteriormente il ritorno del brasiliano Luiz Felipe: accanto ad Acerbi ci saranno Patric e Radu. Fra i pali agirà Strakosha.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Donati, Lucioni, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Falco; Babacar. Allenatore Liverani. Squalificati: Tachtsidis. Indisponibili: Lapadula, Meccariello, Rossettini, Majer, Deiola, Dell’Orco.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, J Lukaku; Immobile, Caicedo. Allenatore Inzaghi. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Luiz Felipe, Lulic, Marusic, Correa.

La prossima sarà la presenza numero 100 per Luis Alberto in Serie A. Il centrocampista della Lazio ha servito 35 assist finora nella competizione, più di ogni altro giocatore nelle prime 100 gare nel massimo campionato italiano tra chi ha esordito dal 2004/05 in avanti. Da quando gioca nella Lazio Ciro Immobile ha segnato ben 21 gol in 19 partite contro squadre neopromosse in Serie A, inclusa una contro il Lecce nella gara di andata.