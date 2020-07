Dove vedere le partite di calcio in tv Milan-Juventus, Lecce-Lazio e tutte le altre di oggi martedì 7 luglio 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

19:00 Crystal Palace-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno.

19:00 Watford-Norwich (Premier League) – Sky Sport Football.

19:30 Diretta Lecce-Lazio (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Maresca. La sfida tra Lecce e Lazio apre il programma della 31a giornata di Serie A, che inizierà oggi per concludersi giovedì sera con Verona-Inter. Entrambe le compagini questa sera in campo vengono da due pesantissime sconfitte, per i salentini a Marassi con la Sampdoria e per i biancocelesti in casa contro il Milan, che rischiano di compromettere seriamente la permanenza in Serie A per i padroni di casa e la volata finale nella lotta scudetto per i ragazzi di Simone Inzaghi.

Diretta Lecce Lazio con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 256 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Valencia-Valladolid (Liga) – Dazn.

21:15 Arsenal-Leicester (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

21:45 Diretta Milan-Juventus (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Arbitro Guida. Milan e Juventus si affrontano questa sera in una delle partite più affascinanti nella storia del calcio italiano: gara valida per la 31a giornata di campionato. I rossoneri vivono un ottimo momento di forma dopo la vittoria dell’Olimpico ai danni della Lazio, e hanno come obiettivo la qualificazione diretta all’Europa League.

Grosso passo avanti verso lo scudetto per i bianconeri invece, dopo la vittoria nel derby e le contemporanee debacle di Lazio ed Inter nella scorsa giornata.

Diretta Milan Juventus con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Celta-Atletico Madrid (Liga) – Dazn.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN 💻 che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming da vedere domani.



Tra le partite da vedere domani evidenziamo, tra le altre partite della 31a giornata di Serie A, Genoa-Napoli alle 19:30, Atalanta-Sampdoria e Roma-Parma alle 21:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.