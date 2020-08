Napoli Lazio streaming video e diretta tv oggi sabato 1° agosto 2020 alle ore 20:45 per la 38a e ultima giornata del campionato di calcio di Serie A. I partenopei chiudono settimi in classifica, all’epilogo di un anno difficile che ha visto Rino Gattuso avvicendarsi in panchina al posto del suo maestro Carlo Ancelotti. Match importante invece per i biancocelesti, che dopo il successo casalingo sul Brescia sono ancora in lizza con Atalanta ed Inter per la conquista del secondo posto finale in graduatoria alle spalle della Juventus. Scopri dove vedere Napoli Lazio streaming video e diretta tv.

C’è grande attesa anche per la prova di Ciro Immobile, ad un passo dal record di 36 reti in Serie A, ottenuto nella stagione 2015/2016 da Gonzalo Higuain quando ancora vestiva la casacca partenopea. Il Pipita riuscì a raggiungere quella quota con una tripletta proprio al San Paolo all’ultima giornata. I ragazzi di Gattuso sono quindi chiamati a ”difendere” un record legato a doppio filo col Napoli anche se ora l’autore figura tra i più acerrimi rivali della compagine campana.

Dove vedere diretta Napoli Lazio streaming senza Rojadirecta.

La partita di calcio Napoli Lazio in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

La partita non viene trasmessae nemmeno su DAZN.

Napoli Lazio streaming con l’app di SkyGo (link https://skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).

Le probabili formazioni di Napoli Lazio.

Gattuso dovrà scegliere chi tra Politano e Callejon affiancherà Insigne e il rientrante Mertens nel tridente offensivo. Inzaghi ritrova Caicedo, ma potrebbe ancora schierare Correa al fianco di Immobile in attacco.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Luperto, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Ciro Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Leiva, Lulic, Radu.