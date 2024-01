Ultime Notizie » cagliari » Milan-Cagliari Streaming Gratis Coppa Italia, formazioni e dove vedere Diretta TV

Dove vedere Milan-Cagliari streaming gratis e in tv. Il Milan affronta il Cagliari per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Se vinceranno, giocheranno contro Atalanta o Sassuolo nei quarti di finale. Il Milan è terzo in Serie A con 36 punti e ha segnato 32 gol, avendo una buona prestazione contro il Sassuolo nell’ultimo turno. Il Cagliari ha ottenuto solo un punto nelle ultime tre partite, pareggiando con l’Empoli dopo aver perso contro Napoli e Verona, ed è al penultimo posto in classifica con 14 punti. Pronostico facile? Vedremo, visto che questa Coppa Italia ha già regalato delle sorprese come l’eliminazione di due “grandi” come Inter e Napoli.

Fischio d’inizio allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) alle ore 21 italiane di oggi martedì 2 gennaio 2024. Scopri le formazioni e dove vedere Milan-Cagliari in tv e streaming.

Milan-Cagliari Streaming Live: ultime notizie formazioni

Olivier Giroud ha segnato la sua prima doppietta con il Milan contro il Cagliari. Inoltre ha ha segnato nove reti di testa in partite ufficiali nel 2023: nei principali cinque tornei europei solo Harry Kane (10) ha fatto meglio in tutte le competizioni nel periodo. L’unico gol del Cagliari contro il Milan in questa stagione è stato segnato da Zito Luvumbo, che ha subito 13 falli nell’ultimo terzo di campo.

Le probabili formazioni di Milan-Cagliari

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Simic, Hernandez, Jimenez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traoré; Jovic. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Florenzi, Kjaer, Nsiala, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Krunic, Zeroli, Pulisic, Giroud, Leao.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Wieteska, Obert, Hatzidiakos; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo.

Allenatore: Ranieri. A disposizione in panchina: Scuffet, Aresti, Azzi, Capradossi, Goldaniga, Zappa, Sulemana, Viola, Lapadula, Oristanio, Pereiro.

Arbitro: Prontera di Bologna. Guardalinee: Mondin-Margani. 4° Uomo: Dionisi. VAR: Gariglio. Assistente VAR: Mazzoleni.

Milan-Cagliari in TV, che canale?



Milan-Cagliari diretta tv in chiaro su Canale 5. La partita di Coppa Italia non sarà trasmessa in chiaro dalla RAI.

Dove vedere Milan-Cagliari Streaming Gratis in italiano



Milan-Cagliari streaming gratis in chiaro sul proprio pc o notebook e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad mediante la piattaforma Mediaset Infinity. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative Milan-Cagliari Live Streaming e aggiornamenti in tempo reale

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Milan-Cagliari. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming non è permessa in Italia. È possibile seguire il racconto live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti, sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come Eurosport, Goal.com, Corriere dello Sport e/o TuttoSport.