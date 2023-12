Ultime Notizie » Coppa Italia » Coppa Italia: Napoli-Frosinone 0-4, la figuraccia al Maradona avrà conseguenze per Mazzarri?

DIRETTA CALCIO – Il Frosinone ottiene una vittoria a sorpresa in casa del Napoli (Campione d’Italia) nel match di Coppa Italia, qualificandosi per i quarti di finale del torneo. Nonostante il Napoli abbia segnato un gol con Simeone che è stato poi annullato dal VAR per un fallo di mano in partenza di Lindstrom, il Frosinone è riuscito a segnare quattro gol, dimostrando una buona prestazione di squadra. Il risultato finale è stato 4-0 a favore del Frosinone. Un risultato storico per la formazione di Eusebio Di Francesco, che per la prima volta nella propria storia approda ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà la vincente di Juventus-Salernitana in programma il prossimo 4 gennaio.

Napoli-Frosinone risultato esatto finale 0-4

Marcatori Gol: 65′ Barrenechea, 70′ Caso, 91′ rigore di Cheddira, 95′ Harroui.

Napoli (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrom (73′ Politano), Simeone (63′ Osimhen), Raspadori (63′ Kvaratskhelia). Allenatore Mazzarri.

Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Okoli, Monterisi, Lusuardi (86′ Romagnoli); Kvernadze (46′ Lirola), Bourabia (66′ Gelli), Barrenechea, Brescianini (66′ Harroui),

Cosa succederà con Walter Mazzarri?

Garritano; Caso, Cheddira. Allenatore Di Francesco.

L’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, si è scusato con i tifosi dopo la sconfitta contro il Frosinone e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Ha ammesso che la squadra ha fatto peggio con i giocatori più esperti e che si è ottenuto un risultato migliore con i giovani. Mazzarri ha criticato l’atteggiamento della squadra nel finale della partita e ha dichiarato che è normale perdere, ma non con un punteggio di 4-0. Ha anche fatto riferimento alla difficoltà di gestire tutte le competizioni e ha sperato che questa sconfitta sia una lezione per il futuro.