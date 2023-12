Ultime Notizie » bologna » Coppa Italia, Inter-Bologna 1-2 (dts): rimonta grandiosa di Motta con Zirkzee fenomeno

COPPA ITALIA – Dopo la clamorosa sconfitta del Napoli di ieri sera (0-4 contro il Frosinone) oggi è caduta un’altra grande della Serie A. L’Inter di Inzaghi, capolista di Serie A e tra le 16 partecipanti della fase finale della Champions League, viene eliminata dalla Coppa Italia dopo aver perso 2-1 davanti al proprio pubblico (tutto esaurito a San Siro) contro il Bologna di Thiago Motta ai tempi supplementari. La partita si è decisa con i gol in rimonta di Beukema (arrivato con il primo tiro nello specchio tentato nel corso del match, dopo 111 minuti e 30 secondi di gioco) e Dan Ndoye per il Bologna, mentre Carlos Augusto aveva portato in vantaggio l’Inter. Lautaro ha avuto una serata difficile, sbagliando un rigore e uscendo per infortunio. Spettacolare prestazione di Joshua Zirkzee: per la prima volta da quando gioca al Bologna (2022/23), Joshua Zirkzee ha servito due assist in una singola partita considerando tutte le competizioni.

L’ultima volta che l’Inter aveva subito più di una rete in casa in una gara ufficiale era successo proprio contro il Bologna lo scorso ottobre (2-2): da allora una sola rete subita in cinque gare interne in tutte le competizioni. Il Bologna è rimasto imbattuto in entrambe le trasferte di questa stagione contro l’Inter tra Serie A e Coppa Italia, dopo tre sconfitte esterne di fila con un punteggio aggregato di 15-3. Ora il Bologna si prepara ad affrontare la Fiorentina nei quarti di finale.

Inter-Bologna risultato esatto finale 1-2 (dts) e pagelle giocatori



Marcatori gol: 92′ Carlos Augusto (I), 112′ Beukema (B), 116′ Ndoye (B).

Inter (3-5-2): Audero 6; Bisseck 6 (1′ 1ts Pavard 6), Acerbi 6,5, Bastoni 6 (30′ st Dimarco 6,5); Darmian 6, Frattesi 5,5, Asllani 6,5 (38′ st Sensi 6), Klaassen 5,5 (29′ st Barella 5,5), Carlos Augusto 6,5; Arnautovic 5 (29′ st Thuram 6), Lautaro 5 (9′ 1ts Mkhitaryan 6).

A disposizione in panchina: Sommer, Di Gennaro, Stabile, Stankovic, Calhanoglu, Akinsanmiro, Agoumé, Kamate, Sarr. Allenatore Simone Inzaghi 5.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 8; Corazza 5,5 (31′ st De Silvestri 6), Lucumì 6,5 (9′ 1ts Calafiori 6), Beukema 7, Lykogiannis 6; Moro 6 (24′ st El Azzouzi 6), Aebischer 5,5; Saelemaekers 5,5 (40′ st Ndoye 7), Urbanski 5,5, Fabbian 6; Van Hooijdonk 5,5 (40′ st Zirkzee 8,5). A disposizione in panchina: Bagnolini, Skorupski, Posch, Bonifazi, Freuler, Ferguson. Allenatore Thiago Motta 7.

Arbitro: La Penna. Ammoniti: Lykogiannis (B), Van Hooijdonk (B), Fabbian (B), Bisseck (I), Darmian (I), Pavard (I), Barella (I). Note: 65′ Ravaglia para un calcio di rigore a Lautaro (I).

Statistica in evidenza: Nei precedenti 12 ottavi di finale disputati in Coppa Italia, il Bologna era stato eliminato 11 volte; i rossoblù non superavano questa fase della competizione dalla stagione 2012/13 – 2-1 sul campo del Napoli.