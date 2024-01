Ultime Notizie » Relax » Narghilé: storia, utilizzi e benefici

Con questo nome si indica un oggetto che incarna raffinatezza e cordialità ed è spesso offerto come dono. Conosciuto anche come shisha o pipa ad acqua, le sue caratteristiche sono molte e piuttosto curiose.

Qui trovi tutte le informazioni utili sul narghilè, come la sua storia e quali sono i suoi utilizzi oggi rispetto al passato.

Quali sono le origini del Narghilé

Le origini del narghilè sono al centro di un dibattito tra storici e studiosi. Molti concordano sul fatto che il primo shisha nella forma che conosciamo oggi risalga al XVI secolo e venisse utilizzato nell’India dell’epoca.

In quel periodo il tabacco da fumo divenne particolarmente popolare, anche tra i nobili dell’alta società. L’uso del narghilè nasce proprio dal tentativo di purificare il fumo attraverso l’uso dell’acqua, utilizzando una base di vetro chiamata “chicha“. Questo strumento si affermò rapidamente come un modo per i nobili di esibire il loro alto status sociale.

Nel corso del XVII secolo, il narghilé divenne parte integrante della cultura persiana, dove veniva utilizzato con un tabacco forte e scuro. Inoltre gli artigiani persiani, orgogliosi dell’estetica del narghilé, ridefinirono l’aspetto della pipa tramite la lavorazione del legno. Per la prima volta, lo shisha divenne accessibile a tutti e si sviluppò un’industria di servitori del narghilé.

Successivamente, lo shisha si diffuse nella cultura turca durante il XVIII secolo. Tuttavia la tradizione del narghilé raggiunse in breve tempo tutto il Medio Oriente, in particolare nel corso del XIX secolo. In Egitto, le forme tradizionali di tabacco furono rielaborate attraverso l’aggiunta di miele o melassa e l’aromatizzazione con limone essiccato, uva, anguria e menta.

Lo shisha divenne così una pratica per rilassarsi, socializzare e rafforzare i legami tra le persone. Ancora oggi, in tutto il mondo, il narghilé mantiene questa tradizione, unendo membri della famiglia, amici e nuove conoscenze attorno al gesto della fumata.

I benefici del Narghilè

Oltre alla sua storia e ai suoi utilizzi, è interessante conoscere alcuni dei benefici offerti dal narghilè. Tra questi ci sono:

Il profumo piacevole , dovuto ai succhi di frutta, alle essenze e ai tanti gusti shisha, che rendono il suo aroma gradevole e migliore rispetto alle sigarette tradizionali.

, dovuto ai succhi di frutta, alle essenze e ai tanti gusti shisha, che rendono il suo aroma gradevole e migliore rispetto alle sigarette tradizionali. La sensazione di relax , in quanto l’uso del narghilè è spesso associato anche a momenti di conversazione e compagnia tra amici.

, in quanto l’uso del narghilè è spesso associato anche a momenti di conversazione e compagnia tra amici. L’essere un’ alternativa alle sigarette tradizionali , evitando completamente di fumarle e sostituendole con questo strumento.

, evitando completamente di fumarle e sostituendole con questo strumento. La convivialità in quanto, come anticipato, riunirsi intorno a un narghilè permette alle persone di socializzare e partecipare a un’attività ricreativa insieme.

Infine il tabacco naturale, senza l’aggiunta di prodotti chimici, fa sì che questo strumento venga percepito come meno aggressivo per la salute rispetto alle sigarette tradizionali.

Tuttavia, è importante tenere presente che il narghilé può presentare anche dei rischi per la salute, come l’inalazione di sostanze chimiche nocive e la potenziale trasmissione di malattie infettive. Pertanto, il consiglio è quello di utilizzarlo con moderazione.