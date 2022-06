Ultime Notizie » cartoni animati » I migliori siti web per scaricare Cartoni Animati Gratis

A chi non piace un bel cartone animato? Da tempo i cartoni animati non sono più rivolti solo ai più piccoli di casa, e infatti sono già tante le serie che si rivolgono agli adulti, come Peppa Pig, South Park o Rick & Morty. Non è sempre facile accedere a questi disegni e ancor meno scaricarli, ecco perché ti offriamo alcuni siti Web in modo che tu possa farlo in modo completamente gratuito.

Vedremo siti web di ogni tipo, dove il loro catalogo di cartoni animati sarà molto generale o anche molto specifico per un’epoca. Ti consigliamo di utilizzare un servizio VPN prima di accedere a uno di questi siti Web per assicurarti di non avere problemi durante il download.

Cartoni Animati Gratis completi in italiano su Youtube

Il primo di questa lista doveva essere, ovviamente, YouTube. Questa piattaforma ospita migliaia di video di ogni tipo e, naturalmente, ne ha anche molti di cartoni animati di ogni tipo e di tutte le epoche.

È vero che questo sito Web è progettato per guardare video in streaming, ma non è la sua unica opzione. Puoi scaricare video da YouTube senza problemi, sia per guardarli sul tuo computer sia per metterli su una chiavetta USB e portarli dove vuoi.

KimCartoon

KimCartoon è forse una delle più grandi basi di cartoni animati in inglese che possiamo trovare attive. In questa pagina troveremo assolutamente tutti i disegni che ti vengono in mente, sia opzioni popolari che altre sconosciute al grande pubblico.

La pagina ha un motore di ricerca sul lato destro dello schermo per facilitare il nostro lavoro. Dovremo solo entrare in ogni capitolo per poterlo vedere online, anche se per scaricarlo dovremo registrarci (è gratuito). I disegni, sì, sono in inglese completo.

Kids Go

Kids Go è la piattaforma di cartoni animati di proprietà della Warner Bros. Questa pagina contiene tutto sui cartoni della casa come Tom e Jerry, i Looney Tunes o Scooby-Doo, solo per citarne alcuni dei più noti.

Nella sezione download troveremo alcuni disegni da scaricare, ma saranno nei filmati dove potremo scaricare video. Questo sito Web non ha i video caricati sul proprio dominio, ma sono su YouTube.

SeoDiv

Per questo motivo puoi scaricare i video, come ti abbiamo detto nella sezione YouTube.

Un’altra ottima opzione per scaricare serie gratuite è SeoDiv. Questo sito ha contenuti in spagnolo, anche se soprattutto quello che troveremo sarà in latino. Nonostante questo, la verità è che il suo catalogo è gigantesco.

Per scaricare dobbiamo solo andare alla serie o al capitolo che vogliamo e scegliere un’opzione che ci consenta di scaricare il contenuto. Il web sta attualmente migrando su un altro server, ma al momento praticamente tutto il suo contenuto è accessibile.

Toonjet

Se stai cercando in particolare vecchi disegni, Toonjet è il posto dove andare. Non ci riferiamo ai primi capitoli di Looney Tunes, Popeye o addirittura Betty Boop, tutti cartoni animati storici.

Questo sito Web, proprio come Kids Go, ha tutti i suoi contenuti su YouTube, quindi sai già che puoi scaricare i suoi video senza problemi. La pagina è piena di contenuti, quindi ti consigliamo di dargli un’occhiata.

Anime-Flv

Per coloro che non vogliono solo cartoni animati, ma anche anime, questo sito è un must. Anime Flv ha tutti gli anime che puoi cercare, classificati per genere, anno, tipo o stato.

Dopo aver fatto clic su un capitolo, avremo diverse opzioni per scegliere una fonte nel caso in cui un collegamento sia inattivo. Per scaricare il video in questione, dovremo solo cliccare sulla parte in basso a destra del video, dove troveremo un pulsante verde che indica il download.

GoGo Anime

Chiudiamo la lista con un altro ottimo sito web per quelli di voi che cercano anime. GoGo Anime rivaleggia con Anime Flv con un catalogo altrettanto buono e ricco di serie da guardare. Sì, in inglese.

Il suo funzionamento è davvero simile. Avremo una serie di opzioni sopra per cercare più in generale come “New Season”, per vedere l’anime della nuova stagione. Avremo diverse opzioni per scaricare ogni capitolo, quindi è molto difficile per noi rimanere senza poter scaricare qualcosa.