Ultime Notizie » Android » App gratuite per fare Video Slow o Fast Motion, iOS o Android

Sebbene la maggior parte dei cellulari abbia un’opzione nativa per poter realizzare video in fast o slow motion, la verità è che è sempre meglio avere un’applicazione creata appositamente per aiutarci a registrare e modificare la clip con i migliori risultati. Quindi, se in questo momento stai cercando un’alternativa con buone opzioni che sia gratuita, in mancanza di una, ti offriamo 3 app gratis per iOS e Android a costo zero e che sono elencate come le più importanti della zona.

Editor di foto e video musicali – InShot

Se esiste un editor a servizio completo per iOS e Android, questo è InShot. Nella sua vasta gamma di strumenti abbiamo la possibilità di regolare la velocità di un video, lenta o veloce, mentre aggiungiamo anche altre regolazioni come l’effetto sfocatura dei video su TikTok, sincronizzare l’audio con la clip ed esportare il risultato in qualità HD, tra le altre cose. Sia che tu voglia registrare un tramonto con la modalità fast motion, sia che tu voglia fare un salto o riprodurre un video al rallentatore, puoi scaricare questa applicazione da cellulari iOS e Android a costo zero.

InShot: link App Store.

Inshot: link Google Play.

Editor video per YouTube

Con oltre 50 milioni di download, la seconda opzione nell’elenco ha ciò che è necessario per modificare quel video a cui vogliamo aggiungere un tocco di effetti, mantenendo sempre la qualità della riproduzione. Se vuoi aggiungere musica al video, puoi farlo, oltre a poterlo tagliare, effettuare transizioni, tra le altre cose. Quindi vi lasciamo il link per il download dal Play Store.

Editor video per YouTube: link Google Play.

Efectum

Questa app è stata progettata specificamente per aiutarci a modificare le clip con l’effetto slow e fast motion. In Efectum puoi tagliare video, aggiungere filtri, più di 40 tracce musicali, aggiungere voce, testo, adesivi e persino creare collage con modalità inversa e a velocità diverse. I buoni risultati nella qualità dei video hanno fatto ottenere a Efectum un punteggio medio di 4,1 su 5 su Google Play e oltre 10 milioni di download, quindi puoi provarlo gratuitamente sia su iOS che su Android.

Efectum: link App Store.

Efectum: link Google Play.