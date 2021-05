Ultime Notizie » Alieni » Marina USA, UFO arrivano da basi sottomarine: Alieni in mare?

Jeremy Corbell, che ha pubblicato i famosi video di “UFO triangolari“, dice che le astronavi viste librarsi sopra le navi della Marina degli Stati Uniti sono “transmedio“, nel senso che possono operare sia in aria che in aria, sott’acqua. Secondo il documentarista, i funzionari di alta sfera hanno considerato la possibilità che UFO e altre misteriose “astronavi” che sono state viste invadere lo spazio militare ristretto, possa provenire da basi sottomarine.

Precedentemente noto per il documentario su Bob Lazar e l’Area 51, Corbell ha fatto nuovamente notizia in tutto il mondo quando ha fatto trapelare video che mostravano parte degli incontri con gli UFO riportati dalla Marina USA nel luglio 2019. Compresi gli “UFO triangolari” filmati dall’equipaggio a bordo della USS Russell al largo della costa di San Diego. Ha anche condiviso le immagini esplosive di un altro oggetto che è apparso sopra la USS Omaha nello stesso mese prima che apparentemente “scendesse sott’acqua”.

Il Pentagono ha confermato che entrambi i set di materiale, pubblicati sul suo sito web, sono autentici. Ricognizione avvenuta anche con gli incontri UFO del jet da combattimento USS Nimitz nel 2004 e altri due avvistamenti nel 2015.

In un’intervista esclusiva con il Daily Star, Corbell ha affermato che c’erano discussioni tra i funzionari della Marina degli Stati Uniti per determinare se questi UFO – o OSNIs (USO, Oggetto sottomarino non identificato) a seconda dei casi – potessero provenire dagli oceani terrestri. Crede che molti degli oggetti siano esempi di veicoli “transmediali“, nel senso che possono operare sia nell’aria che sott’acqua. “Possono spostarsi da un mezzo [aria] al successivo [mare] con facilità”, ha spiegato.

“.

“Gli UFO possono provenire da un luogo lontano“, ha continuato il documentarista. “Ma spesso li vediamo arrivare da un posto molto più vicino. Dato che avresti un’ambasciata in un paese straniero, è possibile che ci sia una congregazione”. “O una stazione o un luogo sott’acqua, da dove gli UFO potrebbero transitare una volta arrivati ​​qui, da qualunque parte provengano”. Un esempio fornito da Corbell per far luce sulla teoria riguarda l’incontro con la USS Nimitz.

Il 14 novembre 2004 il comandante David Fravor, un pilota di caccia del gruppo d’attacco, incontrò per la prima volta l’oggetto a forma di “tic-tac” che si librava su un “disturbo” oceanico. I piloti hanno descritto un oggetto sottomarino che sembrava avere la forma di una croce. Ed è stato proprio sotto l’acqua che gli UFO tic-tac sono discesi, scendendo da oltre 80.000 piedi al livello del mare in meno di un secondo senza nemmeno produrre un boom sonico.

“Quando queste cose scendevano, sembrava che stessero attraccando. E quelle non sono le mie parole […] In qualche modo si stavano accoppiando, forse con ciò che stava accadendo in acqua o sott’acqua “, ha detto secondo la sua ricerca.

Altre possibilità sono in discussione da dove provengono questi oggetti. Corbell ha detto che i funzionari hanno anche discusso la possibilità che “provengano da un altro pianeta”. “Questa è una delle opzioni che è decisamente sul tavolo”, ha aggiunto. “Ma ancora più importante, c’è l’implicazione che potrebbe esserci una base o una struttura sottomarina dove questi oggetti potrebbero andare e forse ricaricarsi”.