Cristiano Ronaldo stabilisce nuovo record con il suo primo Hat-Trick con la Juventus

Che modo fantastico di iniziare il 2020 per Cristiano Ronaldo! Il crack portoghese ha segnato una tripletta ieri con la Juventus in Serie A, nel giorno dell’Epifania, ed è diventato il primo giocatore nella storia a realizzare triplette in Spagna, Inghilterra, Italia, Champions League e Coppa del Mondo. Nella partita contro il Cagliari CR7 ha segnato al 49′, 67′ e 82′ per la vittoria della Vecchia Signora per 4-0 (in gol anche Higuain).

Cristiano Ronaldo raggiunge l’invidiabile cifra di 52 Hat-Tricks nella sua carriera, il primo con il Manchester United in Inghilterra contro il Newcastle il 12 gennaio 2008. Poi ne ha realizzati 36 con il Real Madrid in Spagna e quello raggiunto questo 6 gennaio 2020 con Juventus in Italia. A livello continentale, registra 8 triplette in Champions League e con il Portogallo ce ne sono 5, dove spiccano i tre gol segnati alla Spagna in Russia nel Mondiale 2018 nella fase a gironi (guarda il video).

È così che la Befana hanno portato il regalo a Cristiano Ronaldo: per essere l’unico calciatore della storia con Hat-Trick in Premier League, LaLiga, Serie A, Champions League e Coppa del Mondo.